Garbatella, Campidoglio e Municipio al taglio del nastro: inaugurato il nuovo mercato rionale

I vecchi mercati di Garbatella e Tor Marancia hanno trovato una nuova sistemazione. All’angolo tra via Guarnieri Carducci e Rosa Raimondi Garibaldi ha aperto un plateatico che ospiterà tutti i loro operatori. Un taglio del nastro sospirato a cui hanno preso parte sia la Sindaca Virginia Raggi che il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri.

Il nuovo spazio

“Il mercato entra in funzione da lunedì 2 dicembre e sarà aperto regolarmente sette giorni la settimana. Al suo interno – ha spiegato Leslie Capone l’assessore municipale al Commercio – trovano spazio 34 banchi. Sedici arrivano da viale Odescalchi ed i restanti diciotto dall’area mercatale adiacente”. I vecchi box saranno quindi rimossi e lo spazio che occupavano verrà in buona parte inglobato dal parco gestito da Legambiente.

Un'inaugurazione travagliata

L’apertura del nuovo mercato è avvenuta a cinque anni dall’inizio dei lavori. All’epoca il Municipio era ancora governato da Andrea Catarci. Oggi invece, il Minisindaco, è Amedeo Ciaccheri. E con la fascia giallorossa al petto, l’attuale presidente ha inaugurato la nuova struttura, un' opera di compensazione di un parcheggio interrato, insieme a Virginia Raggi.

La richiesta del Municipio VIII

“Oggi finalmente apre il nuovo Mercato del Parco a Garbatella, via Rosa Guarnieri Carducci. Un mercato nuovo per accogliere anche qua il prossimo centenario della Garbatella e servire la cittadinanza dei quartieri limitrofi all'ex Fiera di Roma. Ci abbiamo creduto e l'abbiamo aperto. Siamo contenti che la Sindaca Raggi sia venuta a festeggiare questo risultato, ma ora - ha sottolineato Amedeo Ciaccheri - attendiamo risposte sul futuro dell'altro storico mercato di Via Passino, chiuso dall'indifferenza della sua Giunta comunale”.

La nota dolente

La chiusura del Farmer’s Market di via Passino, per la cui nuova assegnazione è stato pubblicato un bando di gara, lascia la Garbatella senza uno spazio importante. Nel cuore dei lotti, l’assenza di produttori a km zero, temporaneamente trasferitisi nell’ex deposito Atac di San Paolo, si farà sentire. Per uno spazio che chiude, dopo tanta attesa, ce n’è uno che però apre.

Il nuovo mercato del parco

“L’associazione di gestione del nuovo mercato rionale – ha fatto sapere l’assessore Capone– sta valutando anche l’ipotesi di garantire il servizio per un paio di pomeriggi la settimana”. Sarebbe un bel regalo che gli operatori, che per l’inaugurazione hanno indossato il cappello di Babbo Natale, andrebbero a fare alla Garbatella per i suoi cento anni.