Garbatella spegne 99 candeline: festa diffusa in tutto il quartiere

Novantanove anni. Tanti ne sono trascorsi da quando " per la mano augusta di sua maestà il Re Vittorio Emanuele III", l'Ente Autonomo per lo Sviluppo Marittino e Industriale e l'Istituto delle case popolari di Roma avviarono la fondazione della Garbatella. Da allora, come ricordato nella prima pietra posta in piazza Brin, è trascorso quasi un secolo.

I preparativi per festeggiare i 100 anni del quartiere, sono già stati avviati. É stato creato un comitato civico da parte di alcuni residenti ed anche le istituzioni stanno lavorando alacremennte al suo programma. Queste ultime, nella mattinata del 18 febbraio, si sono date il consueto appuntamento in piazza Brin.

La festa di una comunità intera

Per Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della regione Lazio, quella che da oggi ha iniziato a svolgersi è "la festa di una comunità intera che tiene strette le proprie radici e i propri valori. Un luogo popolare e resistente, in cui si continua di generazione in generazione a fare della socialità e della partecipazione un tratto distintivo – ha dichiarato Smeriglio, a margine dell'incontro in piazza Brin, che ha visto la partecipazione della giunta Ciaccheri pressocchè al completo.

Il primo giorno di festeggiamenti

Dopo il discorso inaugurale, i festeggiamenti sono proseguiti con il classico concerto di apertura che la Banda della Polizia Locale ha eseguito al Pincetto della Garbatella. Sul posto anche tanti bambini ed adolescenti, protagonisti poi della marcia della Pace tra le strade del quartiere. Da piazza Brin a piazza Federico da Pordenone, hanno sfilato gli studenti delle scuole elementari e medie.

Una settimana di eventi

Come di consueto accade, il comitato "Buon Compleanno Garbatella" ha fatto iniziare i festeggiamenti con qualche giorno di anticipo. Sabato 16 ad esempio le guide de"l’Osservatorio del Moderno" hanno condotto i curiosi tra le architetture dell'architetto Camillo Sabbatini. Il fitto programma di eventi, realizzati in collaborazione con il Municipio VIII, prevede tra l'altro mostre fotografiche, presentazioni di libri, sfilate carnevalesche e visite guidate. una settimana di appuntamenti preceduti da un intervento di pulizia e ritinteggiatura di Piazza Brin. Un'operazione che ha dimostrato, ancora una volta, quello straordinario "spirito popolare" di cui parlava Smeriglio. E del quale, la Garbatella, continua ad essere un fiero rappresentante.

Gli appuntamenti per i 99 anni