Cartoline dalla Garbatella: 10 scatti per raccontare quasi un secolo di storia

Non serve un obiettivo telescopico nè una macchina professionale. Per raccontare la Garbatella, basta presentarsi sabato 17 gennaio all'uscita della stazione metropolitana. Lì sarà possibile iscriversi al particolare contest che l'associazione Yallers ha deciso di lanciare: descrivere il quartiere con una serie di scatti su soggetti parzialmente prestabiliti.

La sfida

L'iniziativa di Yallers, prevede che a ciascun partecipante sia consegnata una "mappa itinerante online" tramite sms e email. Servirà a disegnare un tracciato all'interno del quale sono previsti 5 "punti di controllo", vale a dire luoghi considerati importantanti nel quartiere. Dalle ore 10 alle ore 13 i fotografi dovranno collezionare dieci scatti, almeno uno per ogni punto di controllo. Le restanti cinque immagini dovranno servire a raccontare il quartiere. Spazio dunque all'immaginazione ed alla creatività.

Il compleanno della Garbatella

L'associazione, il cui obiettivo è di spingere le persone a "vedere con i propri occhi" le bellezze del territorio italiano, è stata indirizzata alla Garbatella per un motivo particolare. Domenica 18 ricorre infatti il compleanno "di uno dei pochi quartieri di Roma di cui si sappia con certezza la data di nascita" hanno ricordato Amedeo Ciaccheri, Claudio Marotta e Claudio D'Aguano, curatori di "Garbatella 100". Si tratta di un progetto che prevede di avvicinarsi al centenario con una serie di appuntamenti. La prima tappa è data dal "Garbatella Explorers: scopri e scatta il quartiere", l'iniziativa di sabato 17 gennaio.

Il cuore popolare di Roma

E così, parallelamente agli appuntamenti già messi in calendario il classico "Buon compleanno Garbatella", si svolgerà l'iniziativa organizzata con Yallers. I partecipanti al contest dovranno pubblicare scatti su un post multiplo di Instagram oppure su una galleria da inserire nel gruppo facebook Yallerslazio. Un modo originale per conoscere e far conoscere l'amata Garbatella, il cuore popolare della Capitale.