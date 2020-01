Garbatella in tour, il Municipio lancia l' “invito a Camminare”: il nuovo bando per il centenario

Sta per compiere cento anni. E nonostante il lifting annunciato, non ha paura a mostrare i segni del tempo. Anzi, per la Garbatella, il centenario diventa un’occasione per mettersi a nudo. Un’opportunità per mostrarsi, senza veli, allo sguardo di chi sa ancora apprezzarne la bellezza.

Garbatella a piedi

Il modo migliore per visitare le salite e le discese, i lotti popolari e gli edifici storici della Garbatella, è girandosela a piedi. La vespa di “morettiana memoria”, offre una visione troppo fugace. La passeggiata è senz’altro il mezzo più indicato per addentrarsi nello storico quartiere romano. Ed è per questo che, il Municipio VIII, ha deciso di lanciare un apposita iniziativa.

Garbatella 100

In occasione del centenario, l’ente di prossimità ha deciso di scommettere sul coinvolgimento. Punta a creare sinergie con residenti, professionisti, associazioni e comitati. A loro si rivolge con l’ “Invito a Camminare” un bando di idee finalizzato a “realizzare passeggiate culturali, tour e racconti erranti della storia del nostro territorio”.

La scommessa

“E’ un invito al turismo lento – ha spiegato il minisindaco Amedeo Ciaccheri - a camminare insieme alzando lo sguardo dal caos della città. Per riscoprirla e per farne un nuovo racconto partendo proprio da qua” . E’ soprattutto un nuovo appello a chi intende, a titolo gratuito ma con il patrocinio municipale, meteresi a disposizione per fa conoscere la storia del quartiere, a presentare “luoghi inediti e suggestivi”, a creare “percorsi tematici”.

Il bando "Invito a Camminare"

Il Municipio VIII, nel bando delle idee, invita anche a servirsi a del cinema della letteratura, della natura, per raccontare la storia politica ed industriale dell'area Ostiense - San Paolo – Garbatella; la storia archeologica dell'area Ostiense ed il rapporto tra questa, la Caffarella e l'Appia Antica”. Insomma l’Ente di prossimità è interessato a promuovere anche un tour che sappia valorizzare il rapporto tra la Garbatella ed il territorio circonstante. Con una preghiera. A chi volesse partecipare al bando, inviando entro il 20 gennaio la propria proposta all’indirizzo garbatella100@comune.roma.it, l’ente di prossimità rivolge un invito: occorre “prestare attenzione all’accessibilità dei percorsi per le diverse forme di disabilità”. La Garbatella, dopotutto, è un bene comune. E quindi deve essere messa a disposizione di tutti coloro che sanno apprezzarla.