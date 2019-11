Garbatella: restano chiuse tre sezioni nella Casa dei Bimbi

I disagi nella scuola materna la Casa dei Bimbi non sono terminati. La scuola materna, a causa delle infiltrazioni d'acqua che ne hanno allagato i corridoi, lunedì 12 novembre è stata chiusa al pubblico.

La ripresa della didattica

Per ripristinare le normali condizioni di fruizione dei locali scolastici, sono immediatamente partiti i lavori e, fa sapere il Municipio VIII, già da giovedì 14 la scuolla ha ripreso le attività nelle aule dove non ci sono state infiltrazioni d'acqua piovana. Restano però da risolvere le criticità registrate in molte aule.

Il trasferimento alla Coccinella

I genitori dei bambini iscritti nelle sezioni dei Gialli, dei Rossi e dei Celesti, da giovedì 14 hanno dovuto portare i propri figli nella scuola materna comunale di via Damiano Sauli "Coccinella". Saranno ospitati lì, fa sapere l'ente di prossimità "almeno fino a venerdì 15 novembre". La buona notizia è che viene comunque garantito il servizio mensa.

L'appello alla manutenzione scolastica

Le condizioni della storica scuola di Garbatella, realizzata all'interno di una villa che conserva ancora colonne e arredi d'età romana, erano state subito segnalate dall'opposizione municipale. "Serve meno ideologia e più interventi concreti – aveva dichiarato, denunciando il problema della infiltrazioni, il consigliere leghista Simone Foglio – in pervisione dei 100 anni di Garbatella si faccia tutti insieme uno sforzo per assicurare ai bambini del territorio ambienti sani e sicuri".