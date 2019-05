Garbatella, il Campidoglio si compatta per il Farmer's Market: pronta la proroga

Il mercato di via Passino non chiuderà. Almeno nell'immediato. L'assemblea capitolina, raccogliendo le proteste dei cittadini e la volontà degli operatori, è intenzionata a concedere una proroga. In attesa che sia predisposto il nuovo bando, i 26 produttori a chilometro zero, potrebbero restare al loro posto. Dentro la struttura di via Passino.

Un bando veloce

Maggioranza ed opposizione capitolina, hanno trovato un accordo su tre punti. La prima richiesta che arriva sul tavolo della Sindaca è quella di elaborare il nuovo bando nel più breve tempo possibile. Una promessa, quest'ultima, già avanzata dall'assessore Cafarotti. "Ho chiesto che la stesura sia velocissima e penso che l'assegnazione al nuovo concessionario possa arrivare entro l'estate" aveva dichiarato l'assessore capitolino a Romatoday. Nel frattempo però, il mercato che nel fine settimana anima via Passino, rischiava la chiusura. Una possibilità contestata dagli operatori e dalle migliaia di clienti che, nel corso di una settimana, hanno sottoscritto le petizioni circolate.

Le richieste alla Sindaca

La mozione che i grillini, il centrosinistra ed il centrodestra hanno votato in Campidoglio, non punta solo a far realizzare il nuovo bando nel minor tempo possibile. Come chiesto dai cittadini e dai produttori a chilometro zero. L'atto votato in Aula Giulio Cesare impegna anche la Sindaca e la Giunta, a "permettere la prosecuzione delle attività attualmente presenti all'interno del mercato nelle more dell'aggiudicazione del bando e fino all'inizio dei lavori". Quest'ultimo aspetto, a prescindere da chi si aggiudicherà la futura gestione, non va sottovalutato.

I lavori e la futura chiusura

La mozione ha l'intento di valorizzare e tutelare un Farmer's market molto apprezzato dalla cittadinanza. Questa amministrazione ha già finanziato un progetto per l'anticendio" ha ricordato Coia, nel presentare l'atto in Campidoglio. Sono quelli, una parte dei lavori che sono necessari per la messa a norma del mercato. Interventi che, dopo l'individuazione del vincitore del bando, comporteranno una temporanea chiusura del mercato. Verosilmente dopo l'estate. Un problema che, in quel caso, andrebbe affrontato per tempo. Magari garantendo, come il Campidoglio sembra intenzionato a fare, un'altra sede agli attuale operatori.