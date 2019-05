Garbatella, il Campidoglio vuole trasferire il Farmer's Market. Si punta ad un bando per una sede provvisoria

Due mozioni, una del Municipio ed una dell'Assemblea Capitolina, non hanno modificato il destino del Farmer's Market di via Passino. Le ventisette aziende che da cinque anni, ogni fine settimana, lo tengono attivo, dovranno abbandonare la struttura.

La vicenda in pillole

L'assegnazione dell'attuale sede del mercato a chilometro zero è scaduta. Il Dipartimento competente non ha elaborato, per tempo, nessun bando per attivare un nuovo Farmer's Market. Ed ora, come annunciato dall'assessore capitolino Carlo Cafarotti, partirà un'indagine interna per capire quali siano le cause di questa apparente negligenza. Nel frattempo gli operatori sono rimasti nei locali della Garbatella. Hanno fatto ricorso al TAR del Lazio e sperano di potervi restare finchè non sarà redatto e poi aggiudicato un nuovo bando di concessione. Seguiranno poi i lavori di ristrutturazione che, l'immobile di via Passino, attende da anni.

Un futuro incerto

Il destino delle ventisette aziende che lavorano nel Farmer's Market, in questo momento, è tutt'altro che chiaro. Le richieste arrivate dal Municipio e dall'assemblea Capitolina, come detto, sono state disattese. Almeno per quanto riguarda la proroga che gli operatori, avevano proposto. Ma la mozione votata dall'Aula Giulio Cesare conteneva anche un'altra proposta: l'individuazione di una sede alternativa.

La proposta: una sede alternativa

"Per garantire la continuità del servizio alla cittadinanza – fa sapere l'assessore Comunale Carlo Cafarotti – ho dato al Municipio VIII piena disponibilità per individuare una sede alternativa, in attesa della riapertura della struttura di via Passino in sicurezza e con la massima trasparenza".La proposta è stata messa nero su bianco il 10 maggio. Una settimana prima che venisse bocciata la proroga richiesta dai vecchi produttori.

Un bando per una sede temporanea

"Nelle more dell'aggiudicazione del bando e della fine dei lavori, si potrebbe prevedere, come già suggerito, di assegnare tramite bando pubblico l'utilizzo di aree pubbliche ai produttori agricoli". Una soluzione "transitoria", ricorda Cafarotti, che sarebbe "favorita dall'arrivo della bella stagione". L'ipotesi però è stata già rispedita al mittente.

Le perplessità del municipio

"Intanto resta oscuro il motivo per cui deve chiudere quel mercato – premette l'assessore municipale Leslie Capone (PD) – i vigili del Fuoco non ne hanno chiesto la chiusura e Roma Capitale non ha mai detto quali sarebbero questi lavori da svolgere. Non si sa neppure se possono essere svolti compatibilmente con i due giorni di apertura del Farmer's Market. Ed io dovrei individuare una sede alternativa?" si chiede Capone, che pone anche un'altra questione sul piatto. "Perchè poi la sede provvisoria deve essere individuata con un bando? Ma non dovrebbero beneficiarne gli stessi che, fino a nuova assegnazione, sono attualmente nella struttura di via Passino?". Tanti interrogativi che pesano sul futuro dei produttori a chilometro zero di Garbatella.