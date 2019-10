Giù dalla finestra del bagno, donna trovata morta nel cortile condominiale

L'hanno trovata morta nel cortile condoiminiale alcuni abitanti residenti nello stesso palazzo. Siamo alla Garbatella, a perdere la vita dopo essere precipitata dalla finestra della sua abitazione del terzo piano una donna di 78 anni. La tragica segnalazione ai soccorritori intorno alle 20:00 di giovedì 3 ottobre.

Giunti sul posto i soccorritori nulla hanno potuto se non constatare il decesso dell'anziana. Alla Garbatella per ricostruire l'accaduto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Colombo di polizia. Secondo quanto si apprende la donna si trovava in casa con il marito. Poi la caduta dalla finestra del bagno del suo appartamento e la morte sul colpo.

Da accertare le cause della caduta, gli investigatori al momento procedono sull'ipotesi del gesto volontario. La salma della donna è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti di rito.