Pacchi alimentari, nel Municipio VIII è gara solidale: “Ora serve un piano per l'emergenza sociale”

Pacchi alimentari per le famiglie che continuano a vivere condizioni economiche difficili. Il Municipio VIII ha deciso di lanciare una nuova iniziativa di solidarietà. Due giorni, tra venerdì 29 e sabato 30, per raccogliere aiuti da consegnare a chi, ad oggi, paga ancora il dazio al nuovo Coronavirus.

L'appello del Municipio

“Leggiamo un po' ovunque dei disagi in aumento in varie zone della città perché i pacchi alimentari promessi dal Campidoglio non vengono distribuiti. Ad oggi Roma Capitale non ha presentato un piano per il proseguo del sostegno all'esigenza alimentare, come invece hanno fatto gli altri comuni italiani” ha commentato il minisindaco Amedeo Ciaccheri.

La solidarietà dei cittadini

Da Garbatella a San Paolo, passando per tutti gli altri quartieri governati dall’amministrazione Ciaccheri, ci sono cittadini, comitati ed associazioni che da mesi continuano a prodigarsi per sostenere le famiglie in difficoltà. L’ente di prossimità ha anche lanciato, all’inizio dell’emergenza Covid, il cosiddetto “Municipio solidale”. Un progetto partito dal basso e poi condiviso da tutti i gruppo presenti nel parlamentino di Montagnola.

La protesta delle cassette vuote

Ma il lavoro dei comitati e delle associazioni, per quanto valido, da solo non è sufficiente. Sono stati gli stessi volontari a segnalarlo, con una protesta portata davanti gli uffici capitolini di piazza Giovanni da Verrazzano. “Il volontariato d’emergenza non basta più” ha ricordato, a metà maggio, una delegazione formata dai cittadini impegnati con il progetto del Municipio solidale. Le risposte del Campidoglio non sono però arrivate.

Un piano per l'emergenza sociale

“Non c’è più tempo da perdere” ha sottolineato Ciaccheri. Secondo il minisindaco “occorre con urgenza un piano cittadino sull'emergenza sociale post Covid condiviso e disegnato assieme agli Enti di prossimità”. L’appello lanciato al Campidoglio è chiaro. Non è il primo. Nel frattempo la solidarietà messa in campo dai cittadini e dai volontari, che continuano a raccogliere generi alimentari, prosegue. Ma è evidente che, da sola, non basta. Serve una cabina di regia cittadina.