Garbatella, al via la sistemazione di Circonvallazione Ostiense: occhio ai parcheggi

Alberi potati, aiuole sfalciate, tombini finalmente puliti. Circonvallazione Ostiense sarà presto tirata a lucido. Il Municipio ha deciso di far convergere una task force sulla trafficata strada della Garbatella.

La bonifica annunciata

A beneficiarne sarà l’aiuola centrale. “In questi giorni di ripresa delle attività abbiamo intensificato le attività di cura del nostro territorio – ha annunciato il presidente Amedeo Ciaccheri – Le esigenze sono enormi e le difficoltà che sconta l'attività di cura del verde ne risentono. Da lunedì partirà la bonifica dello square centrale della Circonvallazione Ostiense grazie all'attività congiunta del Municipio con il Servizio Giardini, l'Ama e la Polizia Locale e uffici Municipio Roma VIII”.

Le operazioni previste

Dalla mattinata del 18 maggio tre squadre del Servizio Giardini si dedicheranno alle potature, al taglio delle siepi, allo sfalcio del prato. Lo square sarà anche bonificato e la stessa attenzione sarà dedicata, ha fatto sapere il Municipio VIII, anche a tombini e caditoie presenti sulla strada. “Per 5 giorni consecutivi – ha confermato il presidente Ciaccheri – l’area sarà interessata da importanti lavori che si aggiungono a quelli già programmati e realizzati dal Municipio come la bonifica delle aree verdi delle scuole Montezemolo, Alonzi, Moscati e Raimondi o le potature presso lo spazio verde di via di Lincei dell'ex asilo Mappamondo”.

Occhio ai parcheggi

Perché gli interventi su Circonvallazione Ostiense siano efficaci, è però necessario che anche i residenti offrano il proprio contributo. Soprattutto quando, i cordoni per contenere l'emergenza Coronavirus, saranno allentanti.“Chiediamo la collaborazione dei cittadini di non lasciare le auto in sosta per non ostacolare o rallentare le operazioni di pulizia” ha dichiarato Ciaccheri. L’istituzione del divieto di sosta, si legge sulla determina firmata dalla Polizia locale, è valida con orario h24. A chi non rispetta la prescrizione, l’auto verrà rimossa.