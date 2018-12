"Damose 'na mossa": chef Rubio lancia il censimento arboreo del parco Cavallo Pazzo

Un censimento arboreo innovativo da mettere in atto alla Garbatella. La campagna "A Natale censisci un albero" di Chef Rubio e del professor Stefano Mancuso, passa per il parco adiacente Casetta Rossa. La realtà che il popolare cuoco conosce anche per aver lanciato, con Erri de Luca, le campagne del "Pasto sospeso".

Il progetto lanciato da Chef Rubio

E' stata avviata una raccolta fondi per consentire di effettuare particolari rilevazioni sulle piante presenti nel parco "Cavallo Pazzo". A lanciare l'iniziativa sulla pagina gofundme.com è lo stesso cuoco di Frascati. "Prendendo spunto dalle teorie dello scienziato Stefano Mancuso e dal suo libro 'Plant Revolution'- ha spiegato Chef Rubio - ho deciso di finanziare un censimento arboreo su Roma e di affidarlo al professore di neurobiologia vegetale dell'Università di Firenze e al suo team di esperti del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV)".

Cosa prevede il censimento

Il progetto, da realizzare su un'area verde di 6500 metri quadrati, vanta un patrimonio arboreo di ben 268 piante. Il censimento del parco punta a comprendere il comportamento degli alberi presenti, andando a calcolare la quantità di anidride carbonica stoccata dagli alberi; la capacità delle acque di ruscellamento trattenute dagli alberi e la capacità di raffrescamento delle strade e degli edifici limitrofi. Queste misurazioni consentirebbero poi di definire un piano di interventi per costruire un modello riproducibile anche in altri contesti.

Un progetto replicabile

Ed allora, per dirla con le parole del popolare cuoco "Damose 'na mossa per l'ambiente". Anche perchè, come ha ricordato sempre Chef Fubio "donando si partecipa a un progetto pilota replicabile in ogni città e in ogni area verde che ci circonda". E quindi, in prospettiva, a beneficiarne non sarà solo la Garbatella. Perchè il progetto prenda avvio è però necessario raggiungere, sulla piattaforma fundme, la soglia dei cinquemila euro.