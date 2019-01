Garbatella, si avvicina il centenario: Municipio e cittadini già a lavoro per i festeggiamenti

Il 18 febbraio del 1920 veniva avviata la costruzione della Garbatella. In piazza Brin, nel bellissimo edificio che domina il cosiddetto "Pincetto" è ancora conservata la prima pietra. Dall'atto costitutivo del quartiere sono trascorsi quasi cento anni. Un appuntamento importante a cui né le istituzioni né i cittadini vogliono arrivare impreparati.

Le intenzioni del Municipio VIII

Il Municipio VIII ha cominciato da tempo a prepare il terreno all'arrivo del 2020. Un appuntamento che il presidente Ciaccheri ha deciso di celebrare "con un anno ricco di iniziative, in collaborazione con Roma Capitale ,la Regione Lazio, le Università Roma Tre, l'ATER Roma, la Camera di Commercio e la Fondazione "Palladium". Non ci saranno però soltanto le istituzioni a festeggiare il centenario.

Il coinvolgimento dei cittadini ed il logo del centenario

"E' nostra intenzione coinvolgere la cittadinanza nei lavori di preparazione al centenario prima ancora che nei festeggiamenti veri e propri" ha premesso Ciaccheri. La prima possibilità offerta ai residenti è quella di partecipare al concorso di idee per la creazione del logo. "Diventerà il simbolo di Garbatella e della sua 'festa' in ogni evento che si terrà sul tema" ha spiegato Ciaccheri. Chi volesse cimentarsi in una proposta, potrà farlo scrivendo all'indirizzo garbatella100@comune.roma.it entro il 31 gennaio 2019.

Il comitato Garbatella 2020

I festeggiamenti per i cento anni dello storico quartiere romano, non saranno organizzati solo dal Municipio VIII. Anche i cittadini infatti intendono fare la propria parte. Così giovedì 10 gennaio nei locali dello storico oratorio di San Filippo Neri, è stato costituito un nuovo comitato. Si chiama Garbatella 2020 e raccoglie l'eredità di Buon Compleanno Garbatella che il prossimo 18 febbraio festeggia 20 anni d'initerrotta attività culturale a sostegno del quartiere.

"Sono molte le azioni sinergiche che possono essere attuate su un territorio, cercando la sostenibilità fra le pieghe di ciò che la Governance non osserva a sufficienza – si legge nell'atto con cui è stato fondato il nuovo comitato – il nostro impegno sarà di non arrivare impreparati a un appuntamento che ci porta a ragionare sulle trasformazioni urbane e su come interpretarle". La Garbatella dopotutto non è soltanto un quartiere. E anche un laboratorio dove sperimentare "forme di resilienza" ricorda il neocomitato. E' un luogo dove festeggiare ogni anno una rinascita" che, a forza di candeline spente, ha ormai compiuto quasi 100 anni.