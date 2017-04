Garbatella: il "Campo progressista" riparte dal feudo della sinistra

La sconfitta alle ultime elezioni amministrative ormai costituisce un lontano ricordo.Le dimissioni di Paolo Pace e la debacle del Movimento Cinque Stelle locale,hanno infatti riaperto una partita persa, un po' a sorpresa, al primo turno. Ora, a livello municipale, sono in molti a chiedere di andare alle “elezioni subito”. Naturale quindi che, proprio in quello che per vent’anni è stato il feudo romano della sinistra, parta una nuova sfida. A scendere in campo, questa volta, è l’ “Officina delle idee”.

L'APPUNTAMENTO - Sabato 8 è infatti stata annunciata “Una giornata di partecipazione, di incontro e di condivisione”. Si tratta del primo appuntamento nazionale delle Officine delle Idee di Campo Progressista lanciate da Giuliano Pisapia. L’incontro, che si volgerà nel cortile del Teatro Ambra alla Garbatella, come viene spiegato in una nota del Campo Progressista di Roma, nasce per “discutere, ascoltare e progettare in modo orizzontale”.

L'OFFICINA -Per questo “ci saranno dei gruppi di lavoro, nei quali singoli cittadini, reti civiche, associazioni saranno l'anima della giornata e dove chiunque potrà portare la propria proposta e il proprio punto di vista. L’appuntamento si concluderà con la restituzione degli argomenti trattati e la pianificazione dei passi successivi da compiere verso la creazione delle Officine delle Idee”.

GLI EX DI SEL - L’iniziativa di sabato, sarà anche la prima uscita pubblica del blocco romano proveniente da SEL che non ha aderito a Sinistra Italiana. A partire dall’ex Minisindaco ed attuale vicegovernatore del Lazio Massimiliano Smeriglio. Oltre a lui, al “Campo progressista” fondato da Pisapia e Speranza, ci saranno anche il tre volte presidente del Municipio Andrea Catarci e l’ex capogruppo di SEL in Campidoglio Gianluca Peciola.