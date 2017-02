Buon Compleanno Garbatella: ecco il calendario degli eventi

Dieci giorni di iniziative, dal 16 al 26 febbraio, per festeggiare uno dei quartieri storici più popolari della Capitale. Il programma di Buon Compleanno Garbatella, per la sua diciottesima edizione, è particolarmente articolato. Dopo la conferenza stampa di lancio, giovedì 16 è stata la volta dell’inaugurazione della sala teatrale polifunzionale di via Rosa Raimondi Garibaldi, a cura di Spazio 18b. All’interno del foyer è stata allestita anche una rassegna con foto storiche.

Il 18 febbraio, data del novantasettesimo Compleanno, si entra nel vivo della programmazione. Alle ore 10.30 in Piazza Brin, dov’è ubicata la “prima pietra” si svolge il concerto della Banda musicale della Polizia Locale ed a seguire la “Marcia della Pace”, a cura della Scuola della Pace di Sant’Egidio e dell’Associazione di Protezione Civile Brigata Garbatella. Nel pomeriggio invece, presso il centro anziani Pullino, alle ore 16 è prevista la premiazione della Nonna Garbatella, ormai giunta alla Ventesima edizione. Alle ore 17.30, all’oratorio San Filippo Neri, i giornalisti Goccia e Bini presentano il libro “la PrimaVera Roma”. A fare da cornice all’iniziativa, il campo da gioco dov’era solito allenarsi Agostino Di Bartolomei, indimenticabile capitano del secondo scudetto giallorosso.

Domenica 19 febbraio, alle ore 10.00, è invece prevista la visita guidata “Esplorando Garbatella”. Il quartiere, grazie al Centro Studi sul Moderno, si aprirà ai cittadini per una passeggiata “tra storia e presente”. Sempre nella stessa giornata, l'Associazione Pigreco di via Biga organizza un laboratorio gratuito sulla lavorazione artistica del vetro.

MUSICA E TEATRO - Dopo un giorno di pausa, la manifestazione Cara Garbatella prevede lo spettacolo teatrale dell'Associazione ITACA "Semo Poeti Santi e Navigatori” che si svolgerà presso il Teatro Ambra in piazza Giovanni da Triora. Si tratta dell'unica iniziativa con ingresso a pagamento dell'intera programmazione settimanale. Il 22 ferbbraio alle ore 20, all'oratorio San Filippo Neri Ensamble Enarmonia è protagonista di un Concerto D'Archi. Sempre in via delle Sette Chiese 101, venerdì 24 è stato organizzato un viaggio musicale fra danze tradizionali, italiane ed europee dall'evocativo titolo "Garbatella core de Roma...occhi der Monno" a cura della Filarmonica Popolare della Scuola di Musica di Testaccio Mo

Mallozzi.

25 febbraio dalle ore 10.30 l'associazione sportiva dilettantistica South Clan organizza nel giardino Desiderio Nobel esibizioni e prove gratuite di parkcour e breakdance. In piazza Oderico da Pordenone 10 invece, nella mattinata di sabato è possibile fare un apertivo e visitare l'esposizione "La storia della Ducati": un bibliomuseo dedicato alla rossa di Borgo Panigale. La programmazione culturale ed artistica di Buon Compleanno Garabtella termina il 26 febbraio. Per l'occasione sarà organizzata una conferenza pubblica dalla professoressa Loredana Finicelli del Dì Gay Project su "Artemisia Gentileschi". L'appuntamento con la storia della pittrice di scuola caravaggesca è prevista per le ore 17.30 in via Costantino 82. Sempre nella mattinata di domenica 26 febbraio, da non perdere la visita guidata fra i set cinematografici che hanno reso trasposto la celebrità della "Garbatella dalla realtà al grande schermo". Per l'occasione l'appuntamneto è per le ore 10,15 in piazza Brin.