"Buon Compleanno Garbatella": il 18 febbraio si festeggiano 98 anni

Mancano solo due anni. Poi la Garbatella potrà spegnere 100 candeline. Il prossimo 18 febbraio il quartiere compie comunque la bellezza di novantotto primavere. E per festeggiarlo, già fervono i preparativi. Con il “Buon compleanno Garbatella 2018” è stato infatti approntato un ricco calendario di appuntamenti in grado di attirare la partecipazione di bambini ed anziani, cittadini ed istituzioni.

Tradizione e innovazione

“Storia, tradizione ed innovazione sono le parole chiave di una programmazione che si snoda fra coworking – spiegano gli organizzatori – Millepiani ospiterà infatti l’incontro con la stampa mentre RedFactory, l'altro spazio coworking del quartiere, si metterà a disposizione per la presentazione del programma annuale di Rione Garbatella, già organizzatore del trofeo “corri a Garbatella”. Sempre a RedFactory poi, troverà posto la mostra fotografica “I ricordi nel cassetto”.

Prima della Garbatella

“I ricordi nel cassetto rappesentano una sorta di macchina del tempo” spiega Paolo Moccia, presidente del Comitato di Quartiere. Scorrendo le foto, è infatti possibile entrare in contatto con un mondo rurale che non esiste più. Prima dell'architettutura di Sabbatini e del progetto della Città Giardino, quando la Garbatella era solo un pezzo di campagna. Poi è arrivata la sua edificazione, di cui si serba la memoria.

L'origine del quartiere

In piazza Brin, incastonata tra gli archi di un monumentale edificio, ancora resiste la prima pietra. E' stata posata lì in occasione della fondazione della garbatella, nel lontano 1920. E proprio lì si svolgerà il tradizionale concerto della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale. Una delle tante iniziative previste nel fitto calendario che, l'associazione ITACA con le tante realtà del territorio ha deciso di lanciare per la diciannovesima edizione del “Buon compleanno Garbatella”.