Bivacchi e fuochi nei giardini di Circonvallazione Ostiense: "La notte è pericoloso"

Un paio di materassi accatastati su una rete e circondati da una discreta quantità di sedie. Un frigorifero utilizzato come armadio. Ed una tenda per isolarsi dal resto del mondo. In uno dei giardini di Circonvallazione Ostiense, è stata improvvisata una camera da letto.

Il rischio d'incendio

"Sono mesi che perdura la situazione – segnala un residente – arrivano di notte, sul tardi, e vanno via la mattina presto. Per scaldarsi accendono anche dei fuochi ed è pericoloso perchè lì sono presenti nylon e tessuti che potrebbero rapidamente incendiarsi". Le fiamme potrebbero poi propagarsi, attraverso rami e foglie che lambiscono il bivacco, fino ad arrivare alle auto parcheggiate lì intorno.

I giardini di Circonvallazione Ostiense

I giardini di circonvallazione Ostiense rappresentano un importante luogo di aggregazione per anziani e persone non deambulanti che lì stazionano con i loro accompagnatori. Nonostante la fruizione, l'area è stata spesso oggetto di segnalazioni. Deiezioni canine, foglie secche e rifiuti, non di rado attirato l'attenzione dei cittadini. Finora però la presenza di bivacchi notturni, non era mai stata evidenziata. Eppure nei giardini che furono intitolati alla memoria di Leda Colombini, l'insediamento è evidente. "Si trova difronte al civico 21, davanti al bar" ricorda il cittadino. Dietro c'è la Chiesa di Santa Galla, quella in cui ogni anno vengono esposte le statuine del presepe di nonno Dante. In mezzo invece, ci sono delle persone che per riaparsi dal freddo hanno ricreato una stanza.