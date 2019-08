Scippa collana d'oro ad un'anziana vicino al parco, minorenne in manette

Ha 17 anni il giovane che martedì 20 agosto è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per furto con strappo nella zona della Garbatella.

Di origine bosniaca, il ragazzo ha raggiunto un’anziana signora che stava attraversando la strada in prossimità del parco di via Rosa Guarnieri Carducci e le ha strappato la collana d’oro che aveva al collo.

Fuggito via è stato bloccato poco dopo dalle pattuglie del Commissariato Colombo e quella di Tor Carbone. La refurtiva è stata recuperata e consegnata alla vittima che per fortuna non ha riportato alcuna lesione. Il giovane, dopo gli accertamenti di rito, è stato affidato ad un Centro di Prima Accoglienza.