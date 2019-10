Garbatella: crolla albero e danneggia auto e cassonetti, è il secondo in un mese sulla stessa via

Due albero crollati in un mese sulla stessa via. Siamo alla Garbatella, in via Francesco Passino dove intorno alle 17:30 di giovedì 17 ottobre una pianta ha ceduto cadendo su due auto in sosta ed alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Nessuno è rimasto ferito ma il cedimento avrebbe potuto avere diverse conseguenze se fosse avvenuto poco prima, orario di uscita dei bambini che frequentato il vicino Istituto Comprensivo di via Daniele Comboni.

Crollato su due vetture in sosta, una Toyota Yaris ed una Fiat 500 sul posto per constatare il cedimento sono intervenuti gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale insieme ai vigili del fuoco per la rimozione della pianta ed ai tecnici del Servizio Giardini del Comune.

Proprio tra i lotti Ater di via Passino lo scorso 18 settembre era crollato un precedente albero, un pino, che danneggiò in quel caso tre auto in sosta. Una giornata da dimenticare per la Garbatella dove nel pomeriggio venne giù un altro albero sulla circonvallazione Ostiense, angolo via Colombo, con successiva allerta da parte del presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri che affermava: "A giugno abbiamo fatto una richiesta, sia all'Ater che al Dipartimento Ambiente di Roma Capitale ed in assenza di risposte l'abbiamo reiterata. Chiediamo che sia fatto un Visual Tree Assestment, una valutazione visiva sullo stato delle alberature presenti non solo alla Garbatella, ma in tutto il territorio".