Garbatella, ripulita la scalinata sopra fontana Carlotta: ospiterà un premio dedicato alla romanità

Un bambino che cancella una scritta su un muro. Si potrebbe partire da quell'immagine per raccontare l'amore che i romani nutrono per la Garbatella. Il legame è profondo e le testimonianze molteplici. Come le iniziative messe in campo per preservare lo storico quartiere, ormai quasi centenario.

I simboli della Garbatella

L'amore viscerale che lega Garbatella ed i suoi abitanti, passa inevitabilmente per i suoi simboli. Si tratta di luoghi o di personaggi che hanno lasciato una traccia indelebile del loro passato. Come il cantante Alvaro Amici, indiscussa voce della Roma popolare; ma anche Carlo Acciari, uno degli storici pittori di via Margutta. Nella sala consiliare del Municipio c'è una grande tela. E' opera sua e ritrae la scalinata di via Orsucci. Quella stessa che il bambino in foto ha contribuito a tirare a lucido.

La pulizia della scalinata

"Per organizzare le pulizie siamo partiti da giugno, quando abbiamo inoltrato ad Ama le nostre richieste" fanno sapere dal Comitato di Quartiere. Gli operatori della municipalizzata sono intervenuti, "hanno passato il diserbante e si sono mostrati gentili" racconta Simonetta Greco. Ma la gentilezza ha conquistato l'animo di tutti quelli che si sono dedicati alla pulizia. "Vorrei ringraziare il gruppo Retake e l'associazione Garbatella Romantica – premette Paolo Moccia, presidente del Comitato di Quartiere – ed anche tutti quei residenti che hanno contribuito. C'è chi ha portato l'acqua, chi ha regalato un caffè, chi ha prestato un pennello e chi, vedendoci, è sceso dai lotti e si è messo a dipingere". E' stata in definitiva un'occasione per riscoprire l'anima popolare della Garbatella.

Un riconoscimento alle persone umili

"Abbiamo organizzato queste pulizie perchè venerdì 7 settembre, davanti fontana Carlotta vogliamo dedicare un premio alle persone che si sono adoperate per il quartiere – fa sapere Moccia – noi crediamo che sia giusto offrire un doveroso riconoscimento alle persone umili e produttive, agli eroi della quotidianità . Per questo abbiamo deciso d'intitolare il premio Alberto Mariotti che era un artista semplice e di grande professionalistà del nostro quartiere". Un esempio di quella romanità di cui la Garbatella, con i suoi abitanti ed i suoi luoghi, ne costituisce una fiera rappresentante.