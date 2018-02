Garbatella, compleanno elettorale: Bordoni e Giorgia Meloni festeggiano il quartiere

"Questa mattina insieme a Giorgia Meloni, Simone Foglio e vari militanti abbiamo festeggiato tutti insieme i 98 anni di Garbatella nello storico bar della Roma a Via Luigi Fincati. Garbatella rappresenta quella parte di Roma che mantiene viva la sua spontaneità, caratteristica che la rende unica. Nel 2010 come Assessore alle Attività Produttive ho fatto fare una targa, creata e donata dalla Bottega d’arte Mortet, storica famiglia di artigiani. Come ogni anno sono fiero e orgoglioso di festeggiare il compleanno di Garbatella". Lo dichiara in una nota Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e candidato alla Camera dei Deputati per il Centrodestra al Collegio 8 Eur - Ardeatino.