Garbatella: nel ricordo di padre Guido rifioriscono i giardini Nobels

Sono trascorsi quattro anni dalla scomparsa di padre Guido. Il parroco della Chiesoletta per tre decadi è stato a servizio di un quartiere che, il giorno dei suoi funerali, ha mostrato tutto il proprio apprezzamento. La piazza antistante San Filippo Neri si è riempita di fedeli, accorsi per offrire l'ultimo saluto al sacerdote. Quella stessa piazza è stata oggetto di un recente restyling.

Le condizioni di Parco Nobels

"Abbiamo contattato il Servizio Giardini municipale perchè domenica 22 aprile si celebra il quarto anniversario dalla morte di Padre Guido. La zona sarà pertanto frequentata da molti cittadini ai quali si sarebbe offerto lo spettacolo indecoroso di parco Nobels" ha fatto notare Paolo Moccia, presidente del Comitato di Quartiere Garbatella. L'area verde infatti, tra rifiuti non raccolti e ricrescita vegetativa, nelle ultime settimane non ha garantito un bel colpo d'occhio. Eppure si tratta di una delle aree più frequentati del quartiere.

Un intervento insperato

La novità è che dalla mattinata di venerdì 20 marzo gli operatori del Servizio Giardini sono intervenuti per rifare il look del giardino antistante la chiesoletta. "Sono stati bravissimi, hanno raccolto i rifiuti, svuotato i cestini, potato le siepi e sfalciato il prato. Davvero non potevamo chiedere di meglio" sottolinea Simonetta Greco, dell'associazione ITACA. "Un ringraziamento particolare vorremmo rivolgerlo al delegato delll'assessorato all'ambiente, l'ingegner Cicerani che ha mostrato sensibilità per il territorio – sottolinea Paolo Moccia – non era facile riprogrammare il calendario degli interventi, anticipando quello di Parco Nobels per farlo coincidere con il suffragio di Padre Guido. E' jun gesto che manifesta indirettamente una forma di rispetto – conclude Moccia, per anni braccio destro del parroco – nei confronti di una persona che, per il quartiere, ha fatto tanto". La messa in ricordo di Padre Guido si svolgerà alle pore 11.30 di domenica 22 aprile.