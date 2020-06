Garbatella, torna il Festival dell’altra estate a Casetta Rossa

Ritorna il festival dell’Altra Estate a Casetta Rossa a Garbatella. A partire dal primo luglio e per l’intera durata del mese, lo spazio di via Magnaghi ospiterà proiezioni, musica, incontri e dibattiti oltre che presentazione di libri. Tutti gli eventi saranno ad accesso libero.

“Sarà un festival gioioso e combattivo, di festa, di riflessione, di proposta e di protesta. Sarà il festival di una città che non ha smesso di pensare con fiducia al futuro, nonostante i danni causati da una amministrazione che è riuscita a uccidere anche l’Estate romana. Sarà la festa della città che non si è arresa – hanno spiegato da Casetta Rossa - Nei nostri eventi troverete i volti di chi ha idee buone e pratiche sane per andare alla radice del problema, di chi ha fatto della solidarietà un'arma per sconfiggere l'oblio”. Gli organizzatori hanno spiegato: “In una città in cui il Comune prova a desertificare l’offerta culturale, la nostra comunità si mette a disposizione per alimentarla e lo fa senza risorse pubbliche, facendo leva sulla forza dei volontari e delle volontarie – hanno aggiunto - L'amministrazione capitolina non aiuta e se può mette i bastoni tra le ruote. Nonostante questo, andremo avanti lo stesso. Quando l'impresa è enorme ci piace affrontarla e rilanciare. E quindi faremo un mese di festa e tutte le iniziative saranno free e ad accesso libero”.

Il calendario degli appuntamenti

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 1 luglio con il consueto brindisi di apertura con l'esibizione della Stradabanda e i saluti del Municipio Roma VIII. Tra gli incontri si segnalano, tutti a partire dalle 18.30, giovedì 2 luglio la presentazione di “Attraverso i tuoi Occhi, Cronache dalle migrazioni” di Angela Caponnetto. Ne discutono con l'autrice Annalisa Camilli e Riccardo Noury. Il 3 luglio sarà presentato "Libia" di Francesca Mannocchi e Gianluca Costantini. Intervengono insieme agli autori Riccardo Noury e Gianluca Peciola.

Sabato 4 luglio si parla di “Mutualismo e progetto di società, siamo cittadini di mondi a venire”. Interverranno in collegamento dalla Grecia “Solidarty for all”, in presenza le reti mutualistiche di Roma, tra cui: Astra, A Buon Diritto, Comune-Info, Municipio Solidale Roma VII, Solid, Mediterranea, Rete mutualistica del Municipio Roma III, Replay Network ASP, Nonna Roma, SFA, Csoa Spartaco, Municipio Solidale, Casetta Rossa, Csoa La Strada, Radio Anticorpi. Coordina Luciano Ummarino, Brigata Lena Modotti (Milano) con Federico De Ambrosis.

Lunedì 6 luglio si parla di diritti umani con il dibattito “Abuso di potere e discriminazioni. Le statue intoccabili dell'Occidente” con Marco Damilano, Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Cathy La Torre, Amin Nour, Gianluca Peciola. Giovedì 9 luglio mettiamo al centro il lavoro con l'incontro “Un passo avanti e due indietro. Il lavoro femminile dentro la pandemia” con Francesca Re David, Marta Fana e Celeste Costantino. Coordina Francesca Fornario. Venerdì 17 luglio verrà presentato il libro "Le mappe disuguaglianze su Roma" di Leli Keto, Salvatore Monni, Federico Tomassi. Ne discutono con gli autori Sonia Spila e Fabio Ciconte. Coordina Arianna Lalli.

Martedì 21 sarà presentato il libro "La linea del colore" con l'autrice Igiaba Scego, Eleonora Calvino e Arianna Lalli. E giovedì 23 ancora spazio ai libri con la presentazione di "Vittorio Arrigoni, ritratto di un utopista" con Anna Maria Selini, Mery Calvelli, modera la giornalista Ilaria Cruciati del Manifesto.

Spettacoli, musica e dibattiti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spettacoli, musica e dibattiti

Spazio agli spettacoli con Valerio Aprea che legge 'Gola' e altri pezzi brevi di Mattia Torre, Claudio Morici, Tiziano Scrocca e Ivan Talarico, e l'intervento speciale di Pif che insieme al giornalista Paolo Borrometi ci parlerà di mafia e giovani. Tanta musica con Emilio Stella, Cecilia Sanchietti, Lavinia Mancusi & Felice Zaccheo, Giulia Anania, Kento, Brusca. Non mancherà il cinema, con la proiezione venerdì 10 luglio di “Ciao Renato!” (di Cristina Torelli, Paolo Luciani, Roberto Torelli) Omaggio a Renato Nicolini e alla sua visione rivoluzionaria di città. Presentazione di Roberto Torelli. Seguirà il dibattito con Marilù Prati, Amedeo Ciaccheri, Christian Raimo,Toni Jop e Camilla De Boni. Modera Dina Giuseppetti. Seguiranno altre serate di cinema con 'The milky way - Nessuno si salva da solo' di Luigi D'Alife, il documentario “Deforestazione Made in Italy “, "Terroriste. Zehra e le altre" di Marica Casalinuovo, Francesca Nava, Vichie Chinaglia, Marella Bombini.