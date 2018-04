Primarie Municipio VIII, gazebo pronti: ecco dove e come si vota

Una sfida che ha il sapore della novità. Le primarie di coalizione fanno il loro esordio anche nel Municipio VIII. In vista delle elezioni amministrative del 10 giugno, il centrosinistra dovrà decidere quale candidato presentare per la presidenza. Lo farà portando i propri elettori a scegliere tra Enzo Foschi (PD) ed Amedeo Ciaccheri (Sinistra Civica).

Le primarie di coalizione

Dopo la breve parentesi pentastellata e la lunga fase del commissariamento sindacale, il Municipio VIII si appresta a ritornare al voto. Apre le danze un centrosinistra allargato, modello Zingaretti. I residenti sono quindi chiamati a scegliere un candidato unitario, in una coalizione che ha saputo includere anche una buona parte della sinistra. Non tutta, poichè Potere al Popolo e Rifondazione Comunista non saranno della partita.

Le info sulle primarie

Per esprimere la propria preferenza occorre presentarsi sabato 28 aprile, dalle 7 alle 22, in uno dei gazebo allestiti nel territorio. Gli elettori dovranno portare con se' un documento d'identità, la tessera elettorale ed un euro da versare come contributo per le spese di organizzazione. Questa volta la facoltà di voto viene riconosciuta anche ai minori. Chi ha già compiuto 16 anni può infatti presentarsi nel gazebo speciale che sarà allestito a San Paolo, in viale Leonardo Da Vinci. Tutti gli altri residenti, per sapere dove votare dovranno controllare sulla tessera elettorale il numero di sezione per poi verificare a quale gazebo coordisponda.

Ecco dove si vota

Piazza Bartolomeo Romano fronte Teatro Palladium - Garbatella 1246, 1247, 1248, 1249, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263

Circ.ne Ostiense fronte Chiesa di Santa Galla - Garbatella 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1250, 1251, 1252

Largo Bompiani - Ardeatina 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1479, 1484, 1485

Via A. Mantegna ang. Viale di Tormarancia - Ardeatina 1195, 1478, 1481, 1482, 1483, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1480,

Viale Pico della Mirandola/Piazza Caduti Montagnola - Ardeatina 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 2512

Piazza del Gazometro - Ostiense 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1265

Largo Leonardo da Vinci - San Paolo 1264, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280 + seggio speciale per i minorenni

Via Pincherle - San Paolo 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Mercato Roma 70 - Grottaperfetta 1023, 1127, 1194, 1261, 1604, 2531,1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1536, 2537

Via Mario Rigamonti (Granai) - Grottaperfetta 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535

Via Baldovinetti - Grottaperfetta 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521