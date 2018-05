Elezioni Municipio VIII: in corsa per la presidenza c'è anche la lista civica Otto e Basta

Ci sarà anche OTTO E BASTA la lista civica che sostiene l'elezione di Valerio Cianciulli come Presidente, nella corsa elettorale per le prossime elezioni amministrative del 10 giugno, che vedranno chiamati alle urne i cittadini dell’ottavo municipio di Roma, la cui ultima giunta 5 stelle fu eletta nel 2016 per sciogliersi dopo appena dieci mesi, lasciando in totale abbandono un intero municipio.

No al cemento

Otto e Basta è un progetto nato dall’esigenza di restituire dignità ed autonomia ad un territorio vittima dei giochi politici e degli interessi di palazzo, che ha visto i cittadini soccombere alle scelte scellerate dei governi municipale telecomandati dal Campidoglio (come le recenti delibere su Piazza dei Navigatori, Cava Pace, Ex. Mercati Generali, etc. che mortificano e condannano la cittadinanza ad assistere ad ulteriori colate di cemento). Otto e Basta è una lista 100% civica, senza alcun apparentamento con partiti politici senza sponsor, che propone come candidato presidente Valerio Cianciulli, avvocato nato e cresciuto a Poggio Ameno, già consigliere Capitolino.

Otto e Basta si presenta:“Il Municipio Città’”

"Siamo una lista di cittadini che vivono e lavorano nel territorio, con alta competenza professionale e che conoscono bene le problematiche dei quartieri.

Vogliamo perseguire l’autonomia municipale ed il reale decentramento amministrativo e finanziario, attraverso un’azione programmatica per la gestione del territorio municipale, onde riportare il Municipio ad esser protagonista delle scelte governative riservate sino ad oggi al Campidoglio e alla logica dei partiti politici. Abbiamo un programma politico molto dettagliato ed articolato esclusivamente per il Municipio VIII, scevro da rimandi a politiche regionali e nazionali, in quanto non inerenti al governo del Municipio" si legge in un comunicato inoltrato da Otto e Basta.

Candidati presi dal territorio

La lista presenta una maggioranza di candidati donne. La preponderante presenza delle quote rosa non costituisce l'unico elemento caratterizzate di questa lista civica. Il dato anagrafico che emerge è di una buona rappresentanza di giovani. Inoltre, come specificato dall'ufficio stampa della lista, non mancano "professionisti che conoscono il territorio e le sue criticità e che vivono e lavorano nei quartieri dell’ottavo municipio. Questa nostra forza è messa in campo solo ed esclusivamente per dare risposte alla cittadinanza". Pertanto, come si tiene a sottolineare "i nostri candidati sono le voci del territorio: una lista fatta da cittadini, con i cittadini, per i cittadini". Tutti concorrono per l'elezione alla presidenza municipale di Valerio Cianciulli, avvocato classe 1970, già consigliere comunale con Delega al Tevere e Responsabile nazionale mobilità per l’Anci, dal 2008 al 2013.

Candidati al consiglio municipale Roma VIII:

ANNA PANTANELLA detta ANNA nata il 20/04/1964

SANDRO MELEO nato il 08/05/1964

CASANDRA CIOBANESCU detta CASSANDRA nata il 12/04/1986

VALENTINO ROMANO nato il 30/07/1950

NATASCIA FALCUCCI nata il 30/12/1976

CRISTIAN DUMITRESCU detto CRISTIAN nato il 11/09/1970

MARIA ANTONIETTA DIOFEBO nata il 04/03/1947

ANGELO ANGELINI nato il 04/06/1964

MADDALENA CELANO nata il 09/06/1978

MIRKO IANNIZZI 08/01/1974

LUDOVICA VALLERIANI 01/12/1994

MATTEO BARZOTTI nato il 24/10/1995

BRUNA BURRI nata il 08/05/1952

MOHAMMED BEKHASS detto MOAMMED nato il 12/05/1955

MONICA CASTELLANI nata il 31/07/1963

CLAUDIO GUALTIERI nato il 04/05/1960

OMBRETTA PRINCIPESSA detta OMBRETTA nata il 26/12/1969

LUCA PULINI nato il 14/08/1977

NORA PATRICIA DEL SOCORRO LOPEZ nata il 06/10/1957

ANDREA BERTUCCI nato il 19/05/1976

ELDA FAUCI nata 06/03/1986