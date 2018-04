Elezioni Municipio VIII, Cinque Stelle indecisi: rischiano i "talebani"

L'onda lunga dell'espulsione di Cristina Grancio dal gruppo capitolino del M5s, rischia di farsi sentire in VIII Municipio. Il lungo anno di commissariamento della Sindaca, non ha infatti indebolito il fronte dei cosiddetti grillini "talebani". E l'occasione delle prossime elezioni, potrebbe essere interpretata come una sorta di "resa dei conti".

L'ortodossia grillina

L'approvazione della nuova convenzione di Piazza dei Navigatori, ha recentemente palesato le distanze tra la maggioranza capitolina (fedele alla Sindaca) e quella che, invece, ha fatto cadere il presidente Paolo Pace. Ma i "talebani", devoti al mantra del "cemento zero", hanno ancora un peso consistente nel territorio. E come le commissioni urbanistiche su piazza dei Navigatori hanno mostrato, sono molto più vicini alla consigliera Grancio che non alle posizioni della Giunta Raggi. Il risultato rischia di pesare sulle prossime elezioni. Soprattutto per l'intenzione, espressa dalla Sindaca, di "porre un veto" sui candidati indesiderati.

Le distanze

La lista non è lunghissima. Siparla di cinque papabili. Il professor Marco Serafina, docente di Fisica alla Sapienza; l'avvocato Gianfranco Esposito e Luisa Piccinno. Oltre a questi nomi, circolano con insistenza e da maggior tempo quello degli ex consiglieri Massimiliano Morosini ed Enrico Lupardini. La loro candidatura però, non è necessariamente gradita alla Sindaca. Le posizioni "ortodosse" espresse sulle vicende urbanistiche del territorio, hanno avuto un peso. In ultima istanza hanno portato al commissariamento del municipio ed alla caduta di Pace. L'ex minisindaco, poi passato a Fratelli d'Italia, su piazza dei Navigatori e sugli ex Mercati Generali, si era mostrato molto più allineato alla Raggi ed alla sua Giunta, di quanto non lo siano stati i talebani. Insomma la partita per i sostenitori del "cemento zero" rischia di farsi complicata.