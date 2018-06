Elezioni Municipio VIII, M5s e centrodestra non fanno drammi: "Cittadini poco informati. Paghiamo astensione"

Il centrodestra unito nel Municipio VIII si ferma al 25,3%. Il Movimento cinque stelle, in termini relativi, invece dimezza i voti ottenuti dall'ultima tornata elettorale e scende al 13,3%. Un risultato per entrambe gli schierementi che giunge inatteso poichè, reciprocamente, puntavano al ballottaggio. Un secondo turno che invece non si svolgerà: il 54% degli elettori ha infatti deciso di premiare Amedeo Ciaccheri, il candidato della coalizione progressista.

A poche ore dallo scrutinio, Simone Foglio per il Centrodestra ed Enrico Lupardini per il Movimento 5 stelle hanno commentato i risultati reciprocamente ottenuti. Una performancedeludente che, secondo le analisi dei due candidati alla presidenza, è anche figlia della scarsa affluenza alle urne. In tutto, tra le persone che si sono presentate ai seggi, hanno espresso una preferenza per gli 8 candidati in corsa solo 32566 aventi diritto

L'analisi del M5s: cittadini non informati delle elezioni

"Il nostro elettorato è quello del cittadino medio o per dirla in altri termini della 'maggioranza silenziosa' - spiega Enrico Lupardini che, con il M5s, ha superato di poco le 4mila preferenze – parliamo di persone che trascorrono la giornata dividendosi tra il lavoro e le faccende domestiche, la cura dei bambini, la spesa. Quindi non sono elettori indirizzati politicamente, attivi magari nelle sezioni dei partiti. Il risultato è che quindi queste persone non erano neppure informate delle elezioni". Questo spiegherebbe anche la scarsa affluenza, con un risultato attestatosi attorno al 27% degli aventi diritto. In questo quadro, il risultato del M5s è però stato nettamente inferiore alle aspettative. "Ero convinto che avremmo preso un 25% e speravo con quelle cifre di arrivare al ballottaggio". I voti sono stati invece la metà. "Ho notato il grosso exploit della Lega, che ha superato il 10%. Credo che una parte del nostro elettorato si sia indirizzato verso quel partito".

Gestione Pace e Raggi: nessuna responsabilità

Il risultato particolarmente deludente, secondo il candidato alla presidenza del M5s non è però imputabile alla parabola che, i Cinque Stelle, hanno avuto con la precedente amministrazione nè con la gestione commissariale. "Fatto salvo Pomezia, il M5s in tutta la Regione ha preso voti che oscillano tra il 9 ed il 22%. Noi ci collochiamo in una situazione intermedia. Dopodichè, per attuare un cambiamento, ci vuole tempo. Ed in un processo di medio termine, un risultato del genere è anche possibile".

La scarsa affluenza vista dal centrodestra

L'analisi del voto che viene fatta nel centrodestra, nella sostanza, si avvicina molto a quella del M5s. D'altra parte è difficile non trascurare una percentuale tanto esigua di votanti. "Purtroppo i nostri elettori, tradizionalmente, quando c'è una bella giornata tendono a non frequentare troppo le urne – dichiara tra il serio ed il faceto Simone Foglio, candidato alla presidenza del Municipio VIII – quindi in un contesto in cui sono state poche le persone andate a votare, noi veniamo anche un po' penalizzati da questi voto di opinione che non si è palesato".

L'analisi delle percentuali

La coalizione, nonostante un centrodestra che rispetto alla precedente tornata elettorale si è presentato unito, si è fermata al 25%. Forza Italia segna il passo, con un 5%. "Se sommiamo i voti della mia Civica a quelli del Partito, ci attestiamo attorno al 7,5 %. Un dato tutto sommato in linea con quanto ha preso Forza Italia alle politiche ed alle regionali in questo territorio, in un contesto in cui però l'affluenza è stata decisamente superiore". Il bicchiere è comunque riempito a metà. Tendente al mezzo vuoto. "Sono dispiaciuto perchè pensavo che saremmo arrivati al ballottaggio. Ma sono consapevole di aver fatto tutto quello che, date queste condizioni, era possibile realizzare. Non mi resta che fare gli auguri al centrosinistra auspicando, da residente, che amministrino bene questo territorio".