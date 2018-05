Elezioni Municipio VIII: il Progetto Super 8 si trasforma in una lista

C'è un filo conduttore tra la campagna per le primarie di coalizione e quella che porterà gli elettori a presentarsi nei seggi il 10 giugno. Per "il campo largo della sinistra", questo trait d'union prende il nome di un formato cinematografico lanciato dalla Kodak nel 1965: il Super8. Più prosaicamente è anche il nome scelto per la campagna elettorale di Amedeo Ciaccheri. Ed ora è anche il nome scelto per una delle liste che lo sostengono.

Le vertenze del territorio

Super8 intendeva raccogliere le vertenze del territorio municipale che, a causa del commissariamento sindacale, non trovavano uno spazio di discussione all'interno del parlamentino della Montagnola. Non stupisce quindi che la lista sia formata da molti soggetti che hanno vissuto in prima persona questa breve stagione. C'è ad esempio Fabio Giardinetti, un papà che si è speso per l'apertura della prima scuola media di Tor Marancia e che ha seguito tutte le vicende legate al reperimento delle nuove aule per il liceo Socrate. Ma c'è anche la vicepresidente della Principe di Piemonte, la professoressa Francesca Vetrugno. Poi ci sono anche persone come Claudio Sisto, il presidente del Gruppo Sommozzatori della Protezione Civile, in prima linea nelle battaglie a difesa del fiume Tevere e delle sue rive. Sempre dal mondo della scuola si nota la presenza di Marco Pettinelli, storico professore del liceo Peano che ha trasmesso la passione per la musica a generazioni di studenti.

La politica e l'ambiente

Non mancano le candidatura arrivate anche da partiti o movimenti politici, come quella di Paola Angelucci, già assessora alle Politiche scolastiche del Municipio VIII o di Fabio Cantoni, attivista dei Verdi. Significativa infine la presenza di persone come Katiuscia Eroe e Luigi di Paola. Si tratta di cittadini che si sono distinti per l'impegno nel campo ambientale, nella cura del verde, nella promozione degli orti urbani ed in generale dei beni comuni.

Quote rosa e anagrafe

La composizione della lista a sostegno di Amedeo Ciaccheri, sul piano della distrubuzione anagrafica e su quella di genere, non desta significative anomalie. Sono rappresentanti giovani e meno giovani ed anche le quote di genere sono in proporzione rispetto al numero dei candidati.

1. Paola Angelucci Roma 26/07/1962

2. Fabiana Bernabei Roma 07/05/1974

3. Lorenzo Anzi Roma 24/04/1981

4. Leonora Caforio Roma 02/11/1974

5. Fabio Cantoni detto Cantone Roma 07/08/1969

6. Loretta Cavallaro Roma 07/05/1961

7. Eleonora Coderoni Roma 22/06/1984

8. Luigi Di Paola Roma 12/05/1957

9. Katiuscia detta Catiuscia Eroe Roma 19/03/1979

10. Fabio Giardinetti Roma 24/04/1973

11. Massimiliano Giovannoli Roma 11/11/1976

12. Sandro Lorenzetti Roma 24/07/1955

13. Alberto Modesti Roma 27/03/1965

14. Alessandro Morlupo Roma 22/03/1992

15. Daniela Pace Roma 22/08/1951

16. Marco Pettinelli Roma 06/10/1955

17. Alberto Rossi Roma 11/10/1968

18. Maria Scopelliti Diamante (CS) 14/10/1964

19. Claudio Sisto Roma 24/09/1969

20. Sonia Spila Roma 30/06/1981

21. Nicolina detta Nicoletta Valente Colle Sannita (BN) 22/04/1960

22. Francesca Vetrugno Roma 20/03/1972

23. Enrico Maria detto Enrico Zulli Roma 09/05/1989