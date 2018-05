Elezioni Municipio VIII: la lista del Movimento Cinque Stelle punta sugli over 60

Sono ventuno i candidati che il Movimento Cinque Stelle schiera per sostenere l'elezione di Enrico Lupardini alla presidenza del Municipio VIII. Dopo il lungo commissariamento sindacale, la squadra pentastellata sembra completamente rinnovata nella sua composizione.

I romani acquisiti

Undici candidature su ventuno sono state destinate al genere femminile. Rispettate le quote rosa, ci sono almeno altre due caratteristiche che sembrano emergere con evidenza. La prima riguarda l'elevato numero di candidati che non sono originari della Capitale. I romani acquisiti, tra le file pentastellate, sono infatti quasi la metà e per l'esattezza nove e sono rappresentativi di tutto lo stivale: arrivano infatti dalle isole, dalle regioni del centro italia e da quelle del nord. Il dato che colpisce maggioramente è però quello anagrafico.

Pochi giovani

Nella lista dei candidati al consiglio municipale, il Movimento Cinque Stelle schiera un solo under 40. Al contrario c'è una netta proliferazione di persone che hanno superato i sessant'anni, sette in tutto: uno su tre. La gran parte dei candidati, tredici in tutto, ha un'età compresa tra i quarantacinque ed i cinquantanove anni.

Il tramonto dei talebani

Il gruppo che andrà a sostenere l'eventuale elezione di Enrico Lupardini, risulta totalmente rinnovato. Rispetto all'ultima ammininistrazione eletta, compare infatti soltanto il nome di Marco Salietti. Si tratta del grillino che aveva conteso la candidatura a Lupardini, senza però riuscire a spuntarla. La pattuglia di quelli che l'ex presidente Paolo Pace aveva definito "i talebani", si riduce solo alla sua persona. Nell'elenco non compare neppure il nome di Massimiliano Morosini, un altro ortodosso che nutriva di un discreto seguito tra gli attivisti pentastellati.

1. Maria Grazia ALTIBRANDI nato a Roma il 28 09 1954

2. Marco MERAFINA nata a Roma il 29 01 1959

3. Marco Giuseppe Felice SALIETTI detto Marco nato a Genova il 26 06 1957

4. Maria Luisa PIRAS detta Marisa villanova nata a Monteleone (SS) il 25 02 1956

5 .Raffaele CRESCITELLI nato a Altavilla Irpina (Av) l'11 03 1962

6. Giorgio ROMANO nato a Roma il 26 10 1994

7. Sara PETICCA nata a Isola del Liri (Fr) il 12 04 1972

8. Gianfranco ESPOSITO nato a Roma il19 07 1973

9. Raffaele TOMASSINI nato a Ascoli Piceno il 27 12 1966

10. Loredana ROSCETTI detta Lorena nata a Roma il 27 06 1965

11. Stefania BASLAMA' detta Nikita nata a Roma il 27 03 1968

12. Nicoletta CAPITA nata aTaranto il 15 05 1972

13. Walter BARICEVIC nato aTrieste il 29 03 1967

14. Oriana FUNARI nata a Roma il 22 02 1960

15. Alvaro COSIMATI nato a Roma il 09 08 1955

16. Alessandra QUINTERI nata a Roma il 09 07 1972

17. Marina Stella CAPORALE nata a Magliano dei Marsi (AQ) il 02 02 1944

18. Claudio BARBIERI nato a Roma il 01 05 1965

19. Franco D'ADAMO nato a Roma il 07 08 1957

20. Patrizia Carmela NICOTRA nata a Viagrande (Ct) il 07 04 1967

21. Isolina BETTI nata a Roma il 08 07 1957