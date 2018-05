Elezioni Municipio VIII: la lista del PD si tinge di rosa

Non perde tempo il Partito Democratico. A pochi giorni dalla sconfitta nelle primarie di coalizione, il PD si appresta ad ufficializzare la lista dei candidati. Ventidue persone, nove con meno di trentacinque anni e solo tre over sessanta. Al di là del dato anagrafico, emerge anche la preponderante presenza di candidature femminili: tredici su ventidue.

I candidati

A comporre la squadra democratica partecipano ben otto attivisti con precedenti esperienze in consiglio municipale. Si tratta, in rigoroso ordine alfabetico, di Flavio Conia, Roberto Falasca, Luca Gasperini, Claudio Mannarino, Antonella Melito, Andrae Mocciaro, Umberto Sposato ed Eleonora Talli. Non ci sono invece "i big" del partito. Nella lista non compare nessun ex assessore municipale. Non c'è neppure Enzo Foschi che, all'indomani della sconfitta alle primarie, aveva rinserrato i ranghi annunciando l'intenzione, "come sempre" di dare una mano per la prossima tornata elettorale. I 22 dem sosterrano l'elezione di Amedeo Ciaccheri alla presidenza del Municipio VIII, quale candidato della coalizione progressista.

Una lista rappresentativa di tutti i quartieri

"Il Partito Democratico ha approvato la sua lista all'unanimità nei suoi organismi dirigenti: una lista, rigorosamente in ordine alfabetico, di donne e uomini che mette insieme l'esperienza di tanti candidati che hanno già avuto modo di dimostrare le proprie capacità amministrative, e l'entusiasmo di volti nuovi - scrive in una nota il PD Municipio VIII - La candidata più giovane è, infatti, del 1997. La speranza di tornare ad amministrare il Municipio passa anche, inoltre, per la scelta di creare una lista rappresentativa di tutti i quartieri e le zone del municipio, con una rappresentanza di vari mondi che possono portare il loro contributo: nella lista del PD sono, infatti, presenti studenti, commercianti, impiegati, espressioni del mondo del volontariato, piccoli imprenditori, professionisti, pensionati".



1 BIAGIONI Denise F ROMA 22/11/93

2 CIPULLO Bruno M CASTELLABATE (SA) 05/02/43

3 CONIA Flavio M ROMA 21/04/92

4 ERRA Teresa F PONTECAGNANO FAIANO (SA) 29/05/72

5 FALASCA Roberto M AGNONE (IS) 02/12/67

6 FINAMORE Flavia F ROMA 29/09/67

7 GASPERINI Luca detto Gasparini M ROMA 23/02/84

8 GERONALDI Massimo Valerio detto Gero M ROMA 20/11/84

9 GIULIANI Immacolata Antonietta detta Imma F FOGGIA 06/05/75

10 LARIA Maria Paola detta Lauria F ROMA 08/10/84

11 MANNARINO Claudio detto Mandarino M ROMA 30/06/86

12 MASTRANTONIO Maria Chiara in SCIRÈ detta Chiara F ROMA 02/03/55

13 MELITO Antonella F ROMA 27/04/86

14 MOCCIARO Andrea M ROMA 20/08/82

15 MORABITO Elisabetta detta Betta F ROMA 15/10/72

16 PISANO Aurora F ROMA 14/03/97

17 PROIETTI Paola F ROMA 05/01/71

18 ROMEO Aida F ROMA 28/01/68

19 ROSSI Monica F ROMA 04/06/79

20 SALVI Nicola M NAPOLI 25/01/61

21 SPOSATO Umberto M SPEZZANO ALBANESE (CS) 17/03/37

22 TALLI Eleonora detta Giottoli F ROMA 11/10/91