Ciaccheri giura sulla "costituzione antifascista" e presenta le linee programmatiche: "Saremo un Municipio partigiano"

L'aula Piacentina Lo Mastro è tornata ad ospitare una seduta di Consiglio. Ad un anno e tre mesi dalle dimissioni di Paolo Pace, e dopo il lungo commissariamento sindacale, l'ente di prossimità ha rimesso piede nel suo parlamentino. Un appuntamento a lungo atteso, a giudicare dall'affluenza cittadina.

La partecipazione popolare

All'interno della sala i posti a sedere non sono sufficienti ad accogliere i residenti accorsi per la cerimonia d'insediamento. Il dato è chiaramente in controtendenza rispetto all'esigua percentuale di votanti. Ma dimostra probabilmente che c'è uno zoccolo duro di cittadini ancora interessato a seguire le vicende del Municipio VIII.

Lo sguardo attento della politica

Sono molti anche i volti noti. A partire da quello del segretario democratico Andrea Casu. C'è inoltre il capogruppo capitolino di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo e qualche ex consigliere municipale dei Cinque Stelle, come il "talebano" Marco Alietti che protesta per uno striscione che inneggia a Ciaccheri come presidente. Il regolamento vieta di appenderlo e così viene rimosso. C'è anche Enzo Foschi, lo sfidante democratico alle primarie del "centrosinistra". Resta fino al termine della seduta. Assiste quindi anche alla presentazione degli assessori, la cui scelta è stata oggetto di critiche da alcuni colleghi del suo partito. Ma si tratta di polemiche superate. L'intesa è stata ritrovata e lo dimostra, ad esempio, l'elezione del presidente d'aula. Viene scelta, con i voti di tutta la maggioranza, la democratica Antonella Melito. I vice saranno Fabio Cantoni (Super8) e Raffaella Rosati (Noi con Salvini).

La società civile

In prima fila, assistono alla presentazioneanche i portavoce dei comitati di quartiere di Garbatella, San Paolo, Montagnola. Ci sono le associazioni storiche del territorio, come Legambiente e Italia Nostra. C'è quella "comunità territoriale" cui il neo presidente Ciaccheri fa continuamente riferimento durante la presentazioned elle linee guida.

L'emergenza rifiuti

Si parte dall'emergenza rifiuti. Ne stanno soffrendo tutti i quartieri. "Abbiamo incontrato il direttore generale di ama questa mattina – spiega ai presidenti il nuovo Minisindaco – e gli abbiamo chiesto di ripristinare sicurezza e decoro entro 24-massimo 48 ore". Al dirigente della municipalizzata è stato chiesto l'impegno di fornire anche report settimanali e mensili sulla pulizia delle strade e sullo svuotamento dei cassonetti. E' stato riattivato anche l'Osservatorio municipale sui rifiuti "organo di collegamento tra l'istituzione locale e la cittadinanza del territorio". Tra le linee guide che ispireranno l'azione del governo molta attenzione viene riservata alla scuola ma anche al patrimonio pubblico "che deve essere vissuto non come occasione di valorizzazione economica, bensì di rilancio sociale".

Un municipio partigiano

Nelle linee guida, velocemente elencate e bocciate dall'opposizione, Ciaccheri ha chiarito anche quale sarà la stella polare dell'amministrazione: "vogliamo essere determinati verso chi ha la responsabilità di curare questa città, ma at tempo stesso vogliamo costruire forme di connessione comune tra le realtà associative del territorio". Con un'attenzione particolare verso i più deboli. In questo senso "saremo un municipio partigiano". E non è un caso quindi che, il nuovo presidente, abbia giurato"di osservare lealmente la costituzione italiana nata dalla resistenza antifascista". Il ritorno dell'ente di prossimità nella sede istituzionale è salutato dagli applausi del pubblico. Le aspettative sono alte. Il Municipio VIII è una sorta di laboratorio politico. Un cantiere aperto all'innovazione ed alla partecipazione. A partire dalla vicenda di piazza dei Navigatori. Il primo appuntamento della nuova amministrazione sarà dedicato proprio a questo tema. Si riparte dall'ultimo atto del commissariamento sindacale. Il crinale è scivoloso. Ma mostra l'intenzione della nuova maggioranza di non cedere d'un millimetro sulle proprie competenze. Dopotutto, com'è stato ribadito in giornata, "è tornato l'ente di prossimità". Con l'aiuto dei cittadini, possibilmente.