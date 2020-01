Garbatella, il regalo per il centenario: Ater mette all’asta 30 locali commerciali

La promessa è stata mantenuta. Per festeggiare al meglio il centenario della Garbatella, Ater punta a far rialzare saracinesche chiuse da anni. Il 18 febbraio sono infatti è stata indetta un’asta per la locazione di 30 immobili extraresidenziali.

All'asta gli immobili della Garbatella

I locali sono distribuiti su tutto il territorio, ma la maggior parte sono situati nel quartiere della Garbatella. Alcuni sono di modeste dimensioni, come quello presente in via Massaia, di appena 24 metri quadrati. Anche la base d’asta, per questo immobile, è contenuta. Si parte infatti da 139,38 euro. Più consistente la metratura, e l’importo da versare per la locazione dello spazio messo a disposizione in piazza Biffi. Per accaparrarsi lo spazio di 641 metri quadrati, situato a due passi dall’ “Albergo Rosso”, si parte da 1.813,32 euro.

I locali Ater fuori dalla Garbatella

Vecchi locali inutilizzati sono stati messi all’asta anche alla Montagnola. In via Fontanellato, ad esempio, ce ne sono un paio di centodue metri quadrati. Ma non mancano offerte anche per spazi presenti in via del Commercio (25 mq) ed in via Marco Polo (60,7mq). L’iniziativa era stata annunciata già a dicembre dal Direttore Generale di Ater, durante un evento organizzato al “Moby Dick”, gli ex Bagni Pubblici di via Edgardo Ferrati.

Come partecipare all'asta

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 17 febbraio 2020. Le proposte dovranno essere inviate all’ATER del Comune di Roma in Lungotevere Tor di Nona n. 1 – 00186 Roma. Occorre versare un deposito cauzionale, infruttifero, pari al canone mensile posta a base d’asta che, avverte l’Ater, “che potrà essere anche di importo superiore al canone base equiparandolo all’offerta presentata, da costituirsi esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all’ATER DEL COMUNE DI ROMA”.

Per partecipare all’asta occorre inoltre versare, esclusivamente tramite un bonifico bancario, 30 euro iva inclusa. L’asta si svolgerà il 18 febbraio 2020. E la scelta della data non è casuale visto che ricade, esattamente, cento anni dopo la posa della prima pietra della Garbatella.

Lotto 1 –Via L. Fincati 21 mq 59,7Canone € 515,20 + IVA–CAT. A10CLASSE ENERGETICA: FEPgl,nren: 436,60 KWh/mq annoEPgl,ren: 31,05 KWh/mq anno

Lotto 2 –Via G. Ansaldo 2 –mq.65,7Canone € 211,14 + IVA–CAT. C2CLASSE ENERGETICA: non prevista

Lotto 3 –Via E. Cravero 18 –mq.34,2Canone € 394,68 + IVA–CAT. C1CLASSE ENERGETICA: FEPgl,nren: 293,40 KWh/mq annoEPgl,ren: 18,60 KWh/mq anno

Lotto 4 –Via V. Fausto 3 –mq.78,80Canone € 178,02.+ IVA–CAT. C2CLASSE ENERGETICA: non previst

Lotto 5–Via V. Fausto 26 –mq. 38,1Canone € 364,32. + IVA CAT. C1CLASSE ENERGETICA: D EPgl,nren: 227,40 KWh/mq annoEPgl,ren: 19,48 KWh/mq anno

Lotto 6 –Via G. Massaia 28-30 –mq. 87,7Canone € 913,56 + IVA –CAT. C1CLASSE ENERGETICA: GEPgl,nren: 223,52 KWh/mq annoEPgl,ren: 7,63 KWh/mq anno

Lotto 7–P.zza G. da Lucca 1B –mq 241,74Canone € 1.090,20 + IVA CAT. C3CLASSE ENERGETICA: GEPgl,nren: 114,56 KWh/mq anno

Lotto 8 –P.zza E. Biffi 1 sc. H –mq 641,66Canone € 1.813.32 + IVA CAT. C2CLASSE ENERGETICA: non prevista

Lotto 9–P.zza G.M. Percoto 1 –mq 227,54Canone € 1.076,40+ IVA CAT. A10CLASSE ENERGETICA: GEPgl,nren: 116,75 KWh/mq anno

Lotto 10 –P.zza G.M. Percoto 4-6 –mq. 115,69Canone € 616,86 + IVA CAT. C1CLASSE ENERGETICA: GEPgl,nren: 277,82 KWh/mq annoEPgl,ren: 0,05 KWh/mq anno

Lotto 11–Via G. Rho 1 –mq. 30,03Canone € 373,98 + IVA CAT. C1CLASSE ENERGETICA: GEPgl,nren: 455,724 KWh/mq anno

Lotto 12 –Via della Garbatella 1–mq. 54,35Canone € 386,40 + IVA CAT. C1CLASSE ENERGETICA: FEPgl,nren: 436,68 KWh/mq annoEPgl,ren: 12,03 KWh/mq anno

Lotto 13–Via della Garbatella 3-5–mq. 50,3Canone € 360,18+ IVA CAT. C1CLASSE ENERGETICA: GEPgl,nren: 402,07 KWh/mq annoEPgl,ren: 13,65 KWh/mq anno

Lotto 14 –Via della Garbatella 9–mq. 64,9Canone € 445,74 + IVA CAT. C1CLASSE ENERGETICA: FEPgl,nren: 388,41 KWh/mq annoEPgl,ren: 11,18 KWh/mq anno

Lotto 15 –Via Caffaro 26 –mq 24,5Canone € 304,98 + IVA CAT. C1CLASSE ENERGETICA: FEPgl,nren: 118,64 KWh/mq anno

Lotto 16 –Via A. Mannucci 9 –mq. 39,69Canone € 373,98 + IVA CAT. C1CLASSE ENERGETICA: GEPgl,nren: 361,70 KWh/mq annoEPgl,ren: 18,17 KWh/mq anno

Lotto 17 –Via I. Persico 61 –mq. 39,69Canone € 102,12+ IVA CAT. C2CLASSE ENERGETICA: non prevista

Lotto 18 –Via I. Persico 59 –mq 31,97Canone € 309,12 IVA CAT. C3CLASSE ENERGETICA: FEPgl,nren: 51,98 KWh/mq annoEPgl,ren: 6,97 KWh/mq anno

Lotto 19 –P.zza M. da Carbonara 1-2 –mq 667,00 + 201,60 (area esterna)Canone € 3.321,66 + IVA CAT. C1 e C2CLASSE ENERGETICA: GEPgl,nren: 341,01 KWh/mq annoEPgl,ren: 7,05 KWh/mq anno

Lotto 20 –Via Massaia 1 sc. H –mq 24,74Canone € 139,38 + IVA CAT. C3CLASSE ENERGETICA: FEPgl,nren: 393,81 KWh/mq annoEPgl,ren: 22,87 KWh/mq anno

Lotto 21-Via D. Chiodo 1 -mq. 28,00Canone € 78,66 + IVA CAT. C2CLASSE ENERGETICA: non prevista

Lotto 22 –Via G. Borghese 2 –mq 85,8.Canone € 713,46. + IVA CAT. A10CLASSE ENERGETICA: FEPgl,nren: 75,03 KWh/mq anno

Lotto 23-Via I. Persico 2 sc. A -mq. 13,34Canone € 66,24 + IVA CAT. C2CLASSE ENERGETICA: non prevista

Lotto 24-Via Fontanellato 53 -mq. 102,32Canone € 535,50+ IVA CAT. C1CLASSE ENERGETICA: GEPgl,nren: 248,218 KWh/mq anno

Lotto 25 –Via di S. Petronilla 51-53 mq 93,1Canone € 525,55 + IVA–CAT. C1CLASSE ENERGETICA: GEPgl,nren: 154,28 KWh/mq anno

Lotto 26 –Via Fontanellato 63 –mq.102,5Canone € 598,50+ IVA–CAT. C1CLASSE ENERGETICA: GEPgl,nren: 316,09 KWh/mq annoEPgl,ren: 11,72 KWh/mq anno4

Lotto 27 –Via B. Tecchi 7-13 -mq. 175,57Canone € 1.281,60 + IVA –CAT. C1CLASSE ENERGETICA: GEPgl,nren: 290,26 KWh/mq annoEPgl,ren: 10,07 KWh/mq anno

Lotto 28–Via V. Fausto 13 –mq 47,75Canone € 430,56 + IVA CAT. C1CLASSE ENERGETICA: FEPgl,nren: 373,629 KWh/mq anno

Lotto 29 –Via Marco Polo 30 –mq 60,76Canone € 448,95+ IVA CAT. C1CLASSE ENERGETICA: D.EPgl,nren: 1057,35 KWh/mq annoEPgl,ren: 153,87 KWh/mq anno

Lotto 30 –Via del Commercio 12 –mq 25,50Canone € 81,18 + IVA CAT. C2CLASSE ENERGETICA: non prevista