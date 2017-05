Municipio VIII, la Raggi gela tutti: "Si vota la prossima primavera"

Il Municipio VIII resterà senza presidente ancora a lungo. Almeno un anno. Contro le aspettative degli attivisti, che hanno riempito l’aula consiliare, la Sindaca non si è scomposta. Ed insieme alla sua Giunta ha dato l’annuncio choc.

L'ANNUNCIO - “Non siamo noi a decidere la data delle elezioni nei Municipi – ha premesso Viriginia Raggi, che ha trascorso la mattinata in municipio con la sua squadra di governo – L'Assemblea capitolina ha votato due mozioni per chiedere il voto il prima possibile. Ostia andra' al voto ad ottobre mentre l'VIII Municipio molto probabilmente la prossima primavera”. La notizia, non è stata accolta affatto bene.

IL COMMENTO - “La Raggi e la sua Giunta stanno oltre mezza giornata al Municipio Roma VIII senza far nulla, impediscono di parlare alle realtà sociali e politiche del territorio che li contestano ed annunciano che, mentre Ostia voterà ad ottobre, per il Municipio Roma VIII se ne parla la prossima primavera – sottolinea l’ex minisindaco Andrea Catarci – Per i suoi interessi di bottega, per far dimenticare alla cittadinanza i disastri combinati, il M5s vuole tenere a bagnomaria i nostri quartieri fregandosene dei problemi che si aggravano e dello s-governo che continua. Ma non avranno vita facile, saremo il loro peggior incubo”.

NESSUN CONFRONTO - Amareggiato anche il centrodestra. “Oggi la Raggi ha convocato nella sede dell'VIII Municipio la seduta della Giunta capitolina, un gesto che i cittadini vedono come l' ennesima presa in giro dei 5 stelle al territorio – scrive in una nota l'ex capogruppo municipale di Fratelli d'Italia Alessio Scimè, insieme al consigliere capitolino Andrea De Priamo – La sindaca poteva infatti lanciare un segnale di partecipazione, democrazia e rispetto incontrando le forze di opposizione e i cittadini invece di utilizzare il municipio solo per spot politici. Vuole far credere di saper governare il territorio, facendo una visitina di cortesia una volta al mese dimenticandosi che siamo rimasti senza un governo per l' incapacità e l' incompetenza dei rappresentanti grillini. Quello che è successo e sta succedendo qui non era mai accaduto in anni precedenti in nessuna zona di Roma - rimarcano i due rappresentanti di Fratelli d'Italia - La sindaca spera di governare il municipio part-time e senza controllo e contraddittorio".