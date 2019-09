Tor Marancia, Ama a lavoro su rifiuti abbandonati e potature: parte la bonifica con derattizzazione di via Palos

Operazioni di bonifica in corso in via Palos, la strada che costeggia via Cristoforo Colombo tra via Cilicia e la circonvallazione Ostiense. Da sempre luogo di accampamenti abusivi e micro discariche di rifiuti nascoste tra le erbacce, i dipendenti di Ama stanno lavorando in queste ore per ripulire la zona.

Dallo sfalcio delle erbe spontanee alle potature degli alberi a un primo intervento di derattizzazione delle caditoie in prossimità della fermata degli autobus e lungo tutta la via. Dopodiché la municipalizzata procederà alla bonifica della scarpata dai rifiuti. "L'intervento integrato che durerà più giorni vede all'opera Ama e il dipartimento Tutela ambientale" spiega la neo assessora al Verde Laura Fiorini. Che ringrazia l'Ufficio coordinamento per il decoro urbano, con il quale "riusciamo a lavorare in sinergia ottimizzando tempi e risultati".

Un intervento che si inserisce all'interno di una più ampia pianificazione di pulizie dalle tante discariche sparse sul territorio romano. Un milione di euro i fondi stanziati dal Campidoglio da gennaio 2019, altri due negli ultimi dodici mesi. Più altri 340mila da impegnare a stretto giro. Sono i fondi stanziati dal Campidoglio per la rimozione delle discariche abusive sul territorio di Roma Capitale. Un bel tesoretto perché Ama possa operare una stretta concreta sul tema.