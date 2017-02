Tor Marancia, piazzale del Caravaggio è stato rimesso a nuovo

Aiuole ripulite e piantumate. Segnaletica orizzontale ripristinata e nuovo strato di asfalto posizionato. Piazzale del Caravaggio è stato tirato a lucido. “Eseguiti i lavori e riaperta la circolazione” ha annunciato giorni fa il Presidente Pace. Una comunicazione che ha suscitato l’ironia del suo predecessore. “Complimenti alla Giunta municipale M5s per i lavori a Piazzale del Caravaggio – ha scritto sulla propria pagina facebook, l’ex minisindaco Andrea Catarci - Ah no – si è poi corretto – fondi e bando sono stati preparati prima dalla precedente maggioranza. Quindi, ad oggi restiamo ancora in attesa di una loro azione positiva”.

UN LAVORO GIA’ PREDISPOSTO - Ad esplicitare ulteriormente la questione ha provveduto Paola Angelucci, già assessora ai lavori pubblici del Municipio VIII. “Vorrei esprimere intanto la mia soddisfazione per il raggiungimento di un risultato a cui con la giunta ed il consiglio della scorsa consigliatura abbiamo lavorato con impegno: la riqualificazione di piazzale del Caravaggio”. L'ex assessora municipal elenca gli interventi che erano previsti. “Andavano sostituiti o ripristinati i cigli dello square centrale e rifatto il vialetto pedonale interno. Per quanto riguarda il sedime stradale, avevamo previsto la sostituzione del vecchio conglomerato di bitume, sabbia e pietrisco, il cosiddetto blinder. Avevamo infine puntato su un tipo di asfalto particolarmente resistente, per garantire a fine lavori un'opera che potesse resistere nel tempo".

LA VICENDA - Angelucci, che con la precedente amministrazione aveva seguito la pratica ha ricostruito l'iter amministrativo. “Tutto il lavoro realizzato, è stato possibile solo grazie all'utilizzo di fondi stanziati nel bilancio del 2015 che, per la prima volta dopo anni, prevedeva un milione di euro nel Piano Investimenti. Questi soldi – ha ricordato l’ex assessore ai lavori pubblici – abbiamo deciso di spenderli per un'opera stradale importante come questa, in un luogo di snodo molto importante per il territorio e per interventi di edilizia scolastica, anche la gara era stata già espletata in precedenza. Ringrazio quindi l'Ufficio Tecnico del nostro Municipio che ha portato avanti con competenza quest'opera. Era importante e noi – conclude Angelucci - ci abbiamo molto creduto”.