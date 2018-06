Liceo Caravaggio, giardino e murales completati: tutto pronto per il campo dedicato a Flavio Tortosa

Un campo polivalente da basket e da calcetto. Provvisto d'illuminazione notturna e di tribuna. Si conclude, dopo un intenso anno di lavori, il progetto Caravaggio dall'associazione Flavio Tortosa. Ed è proprio al giovane ventinovenne, appassionato di sport, che i suoi amici dedicano questa prima realtà. A beneficiarne però, saranno soprattutto gli studenti del liceo artistico di Tor Marancia.

Le novità del 2018

Rispetto all'anno scorso quando, con il controbuto della Polisportiva Città Futura, veniva realizzato il play ground, quest'anno l'associazione è riuscita a coinvolgere anche una street artist: Violetta Carpino. E' stata lei a dipingere il murale sulla parete interna della scuola. Un'opera ispirata ai valori dello sport e dell'amicizia, quelli che animano proprio l'associazione Flavio Tortosa, nata per "riqualificare aree di aggregazione sociale, con un raggio d’azione che raggiunge gli ambiti dell’istruzione, dello sport e dell’arte" ricorda il presidente Gabriele Figus. E' stato inoltre rifatto anche il giardino che perimetra il campo, completato in tal modo l'area esterna del liceo artistico di Tor Marancia.

L'evento inaugurale e il Ball don't lie

L'inaugurazione, curata dall'associazione in collaborazione con la Polisportiva e prevista per domenica 8 luglio, aprirà le danze ad un evento sportivo giunto alla seconda edizione. Si tratta del "Ball don't lie". Nato nel 2017 proprio sul playground del Liceo Artistico, il torneo prevede delle sfide con la classica formula del "quattro contro quattro" e prenderà formalmente avvio il 9 luglio per concludersi il 15. Nella giornata inaugurale di domenica 8 luglio a sfidarsi saranno vecchie glorie del basket nostrano "e non solo", promettono gli organizzatori. A seguire aperitivo di beneficenza e dj set. Una festa all'insegna dello sport e dell'amicizia. A porte aperte. Un bel modo per ricordare Flavio Tortosa.