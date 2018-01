Topi a scuola, materna chiusa a Roma 70: disagi per le famiglie

Il Ranocchio Scarabocchio è stato chiuso per la presenza di topi. Cancelli chiusi nella scuola materna di Roma 70. Un'iniziativa che ha colto di sopresa i genitori. La materna accoglie gli alunni in dieci sezioni, di cui ben nove sono a tempo pieno.

Fino a data da destinarsi

La decisione quindi, rischia di creare disagi ad una fetta consistente delle famiglie presenti nel quartiere. "Martedì 29 gennaio è stata affisso un avviso – spiega una mamma – che informava noi genitori del fatto che da mercoledì 30 avremmo dovuto tenere i figli a casa fino a data da destinarsi". La presenza di escrementi nelle aule e nei locali della scuola dell'infanzia di via Erminio Spalla, non ha però comportato conseguenze per la scuola elementare Enzo Ferrari che con la materna condivide la struttura.

Altri disagi causati dai topi

Il Ranocchio Scarabocchio non è l'unica scuola ad essere stata chiusa, nel mese di gennaio, per la presenza dei roditori. Lo stesso destino è infatti capitato anche al nido Bruco Farfalla di via Cerbara, zona Tor Marancia. In quel caso la decisione è stata comunicata ai genitori lunedì 15 gennaio. "La chiusura è stata necessaria per procedere alla derattizzazione ed alla sanificazione – spiega un genitore – inizialmente stata prevista fino a lunedì 22 si invece protratta.. nonostante la comunicazione diramata dal nido, abbiamo potuto riportare i nostri figli a scuola solo martedì 23. In definitiva ci siamo dovuti organizzare con baby sitter e nonni per oltre una settimana". Disagio superato.