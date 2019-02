Nell'ambito dei controlli quotidiani alle attività commerciali ambulanti, agenti del reparto PICS e del Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale hanno sequestrato due banchi abusivi ed oltre 300 articoli di accessori e abbigliamento in via Alessio Baldovinetti. I responsabili sono stati sanzionati per l'attività svolta senza alcuna autorizzazione.