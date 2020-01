Grotta Perfetta, alle elementari i termosifoni sono rotti da un mese: lezioni nei corridoi

Termosifoni spenti da settimane. Nella scuola primaria Europa, centinaia di bambini non possono rientrare nelle loro classi, perché l’impianto di riscaldamento è guasto. Le aule sono vuote in compenso però, i corridoi, risultano molto affollati.

Lezione nei corridoi

Per evitare d’interrompere la didattica, alcuni alunni sono stati trasferiti in un plesso attiguo altri, invece, si sono dovuti accontentare dei corridoi. Lì sono stati sistemati i banchi, le sedie e le lavagne. “Il problema si è verificato prima delle vacanze scolastiche, almeno un mese fa – ha spiegato l’assessora alla Scuola del Municipio VIII Francesca Vetrugno – riguarda tutte e nove le classi che, di conseguenza, sono state trasferite”.

Disagi anche nella scuola media

Gli alunni che hanno trovato spazio nella scuola media di via Rigamonti, seguono le lezioni nei laboratori. Di conseguenza anche gli studenti delle medie, dovendo rinunciare a quelle aule, stanno indirettamente vivendo il disagio causato dai termosifoni spenti. “Abbiamo segnalato il problema al Dipartimento SIMU del Campidoglio ed alla ditta incaricata di effettuare la manutenzione dei riscaldamenti. Abbiamo anche chiesto un incontro all’assessora Capitolina Meleo – ha spiegato Vetrugno – non siamo riusciti ad incontrarla, ma abbiamo rappresentano il disservizio al suo staff”. Inutilmente.

La pazienza è finita

“Le uniche risposte ricevute – ha sottolineato Amedeo Ciaccheri, il presidente del Municipio - sono state il rinvio continuo di qualsiasi iniziativa e la preghiera di avere pazienza. La pazienza è finita definitivamente”. La struttura e el condizioni in cui vesano i giovanissimi studenti è stata mostrata anche al sottosegretario all’istruzione Giuseppe De Cristofaro che, nella mattinata del 14 gennaio, ha effettuato un sopralluogo nel territorio.

Niente condizionatori

Il problema, per ora, resta inalterato. “Abbiamo chiesto d’installare dei condizionatori perché sappiamo che non è possibile effettuare la riparazione dell'impianto di riscaldamento tenendo aperta la struttura – ha aggiunto l’assessora municipale alla scuola – dal Campidoglio non abbiamo ricevuto alcuna risposta e ad oggi non sappiamo quando, i bambini, potranno tornare alla normalità”. Tra l’altro gli alunni trasferiti nell’attigua scuola media, per andare a mensa, devono uscire all’aperto. Il refettorio è presente infatti solo nel plesso delle elementari. Ed inutile dirlo, anche a mensa i riscaldamenti sono spenti.