Tor Marancia: apre il nuovo Punto Unico di Accesso, la porta d'ingresso ai servizi sociosanitari del Municipio VIII

Prenderanno il via lunedì 28 maggio i servizi di assistenza, orientamento socio sanitario e prima accoglienza del Punto unico di accesso di piazzale Tosti, zona Tor Marancia. Si tratta probabilmente dell'ultimo lascito del commissariamento sindacale. Il Pua è infatti figlio di un protocollo sottoscritto tra il Municipio VIII, dopo le dimissioni di Paolo Pace amministrato dalla Sindaca Raggi, e la Asl Roma2.

Aumentano le attività ed i servizi rivolti alla persona

I servizi di questo PUA, che integra nelle attività e negli orari quello situato in via Benedetto Croce 50, sono rivolti esclusivamente ai cittadini residenti. In questi luoghi gli assistenti sociali e gli operatori sanitari svolgono un filtro alle domande che arrivano dagli abitanti e li orientano verso i servizi municipali, della Asl o del privato sociale.

I servizi erogati dal Punto unico di accesso

"Il Pua garantisce molteplici e diversi servizi. Accoglie, ascolta, informa e orienta il cittadino, aiutandolo nell’utilizzo appropriato dei servizi esistenti - ha spiegato l'Assessora alla Comunità Solidale Laura Baldassarre - Facilita l’accesso ai servizi sociali e sanitari del territorio, semplificando i percorsi necessari all’attivazione degli interventi e delle prestazioni". E' utile ad esempio per ottenere il servizio di assistenza domiciliare per le persone anziani. Ma sempre presso il PUA che i cittadini possono iscrivere i propri famigliari al centro diurno Alzheimer ed è ancora lì che è possibile accedere alle misure di sostegno al reddito che vengono erogate dal Municipio.