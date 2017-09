Tor Marancia, riparato l'ascensore: l'alunna disabile torna a mangiare con i compagni

Risolto il disagio cui era costretta una bambina con disabilità che frequenta la scuola Raimondi, di Tor Marancia. A causa della rottura dell'ascensore, all'alunna era di fatto reso impossibile frequentare la mensa insieme ai compagni di classe. Per lei, il pranzo doveva essere consumato in aula, in compagnia di un'insegnante. Una discriminazione cui, soprattutto grazie alla sensibilità dei genitori, è stato posto fine.

La buona notizia

In mattinata sono intervenuti i tecnici che, già mercoledì 20, aveva effettuato un sopralluogo nella scuola. "Il guasto è stato riparato" spiega Fabio Giardinetti, un genitore della Poggiali Spizzichino. "Io non ho bambini in quella scuola che appartiene all' Istituto Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa. Però i miei di figli frequentano la scuola media che si trova nella stessa strada e che, con la Rainone, condivide lo stesso destino. Entrambe si trovano lontano dai plessi dei relativi istituti comprensivi e tra i genitori delle due scuole si è creata una forte solidarietà".

La solidarietà tra genitori

A Tor Marancia non c'è un Istituto Comprensivo specifico per il quartiere. "La maggior parte dei plessi dell'I.C. Dalla Chiesa si trovano a Roma 70 mentre quelli dell'IC Poggiali Spizzichino sono ubicati alla Montagnola - spiega Giardinetti, che di quest'ultimo è un rappresentante dei genitori - io credo invece che potrebbe essere utile crearne uno solo per Tor Marancia, per gestire in maniera più rapida i problemi che in questi plessi decentrati insorgono". Per quanto riguarda l'ascensore "i genitori della Rainone hanno scritto al Dirigente Scolastico. Io invece ho contattato l'ufficio tecnico del Municipio. Poi è stato necessario coinvolgere l'Ufficio Ascensori del Dipartimento Simu che, a sua volta, ha dato mandato ad una ditta. Il problema alla fine è stato risolto". Anche grazie al pressing ed alla sinergia messa in campo da questi genitori.