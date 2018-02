Topi nella scuola materna di Roma 70: si va verso una nuova derattizzazione

La presenza di escrementi di topi, ha riaperto un problema che, nella materna di via Erminio Spalla, si credeva fosse stato appena risolto. Per questo il Consiglio d'Istituto della Ranocchio Scarabocchio ha deciso di dichiarare guerra ai roditori.

Le soluzioni tampone

In attesa che il Dipartimento disponga una nuova derattizzazione, si è deciso di correre ai ripari acquistando dissuasori elettronici e trappole. Si tratta delle classiche scatolette di plastica che contengono un'esca. L'intenzione è quella di sistemarle nel giardino e sul tetto dell'istituto, in quest'ultimo caso proteggendole con delle griglie "in modo da impedirne l'accesso agli uccelli – spiegano i genitori – che potrebbero farle cadere in giardino vicino ai bambini".

Indice puntato verso la precedente derattizzazione

La presenza dei roditori nella scuola materna di via Erminio Spalla, rischia però di non risolversi con questi rimedi dettati dalla buona volontà di genitori ed insegnanti. Il problema è che, evidentemente, non è bastata neppure la derattizzazione avviata ad inizio febbraio. "Venti giorni fa la scuola d'infanzia 'Il Ranocchio Scarabocchio' è stata chiusa per effettuare una derattizzazione urgente – hanno ricordato Davide Bordoni e Simone Foglio, referenti romani di Forza Italia candidati alla Camera – Ora la domanda è semplice: qual è la ditta che ha effettuato il lavoro? In che modo è stata fatta la derattizzazione? E' evidente che è stato svolto con enorme superficialità e approssimazione visto che i topi non se ne sono mai andati né dai locali interni della scuola tantomeno da quelli esterno".

L'interruzione della didattica

Oltre che sulla scarsa efficacia delle misure finora adottate, la presenza dei topi all'interno della materna Ranocchio Scarabocchio, pone un altro tema: l'interruzione della didattica." Solo venti giorni fa la scuola si era trovata a dover sospendere le lezioni per una intera settimana proprio per garantire la derattizzazione. Il diritto allo studio dei giovanissimi alunni e alunne del nostro territorio è di nuovo costretto ad una ingiusta precarietà – ha sottolineato Amedeo Ciaccheri, candidato alla presidenza del Municipio VIII con Super8 – assieme al lavoro delle insegnanti che sono costretti a correre ormai settimanalmente ai ripari per garantire il servizio in situazioni in emergenza". Un disagio per tutti, famigliari compresi.