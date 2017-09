Tor Marancia, l'ascensore della scuola è rotto. Un'alunna disabile resta a mangiare in classe

Nella scuola dell'infanzia Raimondi, dell'Istituto Comprensivo Alberto dalla Chiesa, la mensa si trova al piano interrato. Per raggiungerla è necessario fare una rampa di scale. Una barriera architettonica per quegli alunni con disabilità che, per spostarsi, devono utilizzare la carrozzina ortopedica. L'alternativa c'è. All'interno dell'istituto è infatti presente un ascensore. Solo che, dall'inizio dell'anno scolastico, non è in funzione.

In classe con la maestra

"Da alcune segnalazioni arrivate da genitori della scuola elementare A. Raimondi in VIII Municipio – fa sapere Simone Foglio, vice coordinatore romano di Forza Italia – sembrerebbe che, una bambina in carrozzina, sia costretta dall'inizio del periodo scolastico a mangiare da sola con la maestra, durante l'orario del pranzo. Questo perché impossibilitata a raggiungere i compagni di classe nella mensa a causa di un impedimento strutturale, l'ascensore della scuola risulta rotto".

La richiesta di un rapido intervento

Non si tratta di un problema di poco conto, perchè di fatto non consente all'alunna di pranzare nel refettorio scolastico. Un'involtontaria discriminazione rispetto agli altri studenti della prima. "Non vogliamo fare nessuna polemica politica su un tema così delicato e serio – spiega Simone Foglio – Chiediamo, però, un intervento immediato della Sindaca Raggi che di questo municipio è commissaria, a causa delle dimissioni del Presidente ex 5 stelle Pace, per garantire la piena agibilità alla bambina nel proseguo dell'anno scolastico".