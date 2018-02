Roma 70, ancora topi nella materna: indice puntato contro il giardino abbandonato

A due settimane dalla derattizzazione tornano i topi nella materna di Roma 70. La Ranocchio Scarabocchio questa volta non chiude i battenti. Gli escrementi sono infatti stati trovati nell'area esterna, ma la preoccupazione dei genitori resta palpabile.

Il giardino abbandonato

Nella mattinata di martedì 20 febbraio, le mamme ed i papà hanno anche organizzato un incontro per decidere il da farsi. Indice puntato verso il giardino che circonda la materna. Versa in condizioni di evidente abbandono e da tempo ormai non viene più fruito dai bambini della scuola. "L'erba è altissima – spiega una mamma – e non si interviene da tempo per la sua manutenzione". Le immagini dell'area verde parlano chiaro. "E' ormai molto tempo che quel giardino resta inutilizzato – conferma un altro genitore – mia figlia frequenta la scuola da due anni e non l'ho mai visto aperto. Le conseguenze del suo inutilizzo poi, sono facilmente intuibili". Rischia cioè di trasformarsi in un comodo rifugio per i roditori.

Il precedente

La chiusura della Ranocchio Scarabocchio a fine gennaio aveva già causato notevoli disagi. Nella materna infatti sono presenti ben 10 sezioni. Inoltre la presenza dei roditori, individuati al piano terra, aveva necessariamente comportato la chiusura anche della scuola elementare Enzo Ferrari, situata al piano superiore dello stesso edificio. Una decisione presa per consentire il posizionamento di esche e trappole – spiegava il dirigente scolastico Franco Cavalieri – in tutti i locali del plesso, compresi quindi anche gli ambienti comuni e le nostre aule". Le condizioni in cui continua a versare il giardino, rischiano d'inficiare il lavoro fatto per derattizzare e sanificare i locali. E rendono vani anche i disagi che, tante famiglie, hanno già dovuto sopportare.