Municipio VIII, ultimo atto: Raggi assume le funzioni del presidente dimissionario

E’ trascorsa quasi una settimana dalla decisione di Paolo Pace di non revocare le proprie dimissioni. Sei giorni durante i quali il Minisindaco ed i suoi consiglieri “talebani”, non hanno rinunciato a togliersi i classici sassolini dalle scarpe. Al di là delle reciproche accuse, resta erò un territorio da amministrare, ed un consiglio municipale da sciogliere. Compiti di cui si è presa carico, a partire da martedì 11 aprile, la Sindaca Raggi.

LE NUOVE FUNZIONI - “Assicuriamo il massimo impegno nei confronti dei cittadini del Municipio VIII –fa sapere la Sindaca pentastellata - Sia io che gli assessori ci adopereremo fin da ora in modo che siano garantiti i servizi e la normale amministrazione”. Nello specifico, con la nota diramata dal Campidoglio si spiega che “le funzioni del Presidente del Municipio sono esercitate dalla Sindaca mentre quelle del Consiglio e della Giunta del Municipio dalla Giunta Capitolina”. Niente commissario, almeno per ora.

ELEZIONI E AMMINISTRAZIONE - “Attraverso l'avocatura del Municipio da parte del Comune – si legge intanto in una nota postata sulla pagina facebook del M5s VIII Municipio – come da statuto di Roma Capitale e fino a prossime elezioni che saranno indette dal Prefetto, il lavoro del M5S non si fermerà e proseguirà nei prossimi mesi al fine di continuare il processo di risanamento del territorio avviato con la consiliatura purtroppo prematuramente interrottasi”. Da oggi, quella consiliatura è stata definitivamente sciolta. Per le nuove elezioni, rivendicate dalle forze d'opposizione, si dovrà attendere.