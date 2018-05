Il parco delle Tre Fontane è curato ma la foto è di tre anni fa: svelato il bluff

In che condizioni versa il parco delle Tre Fontane? A giudicare dall'immagine che l'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari ha postato sul proprio profilo facebook, somiglia ad un Eden. Nel post infatti si vede un'area verde con l'aiuola curata che sta per essere attraversata da una famiglia col passeggino. Un'immagine quasi idilliaca. Si tratta tuttavia di una foto vecchia.

La testimonianza fotografica

Mercoledì16 maggio l’assessora all’Ambiente Pinuccia Montanari ha annunciato su Facebook un evento di riqualificazione di un'area verde. Si tratta del Parco delle Tre Fontane, nell'VIII Municipio, e l'evento è stato programmato per sabato 26 maggio. "In allegato al post ha aggiunto una foto dell’ingresso di Largo Giorgio Manganelli – spiega il PD di Roma su facebook – Ma questa mattina il nostro segretario di zona Luca Bortolani ha documentato una situazione ben diversa. Non solo nella stessa area di cui la Montanari ha postato la foto, ma in tutto il Parco". La testimonianza di Bortolani è stata suffragata anche da un reportage fotografico. Negli scatti è possibile verificare una smisurata crescita dell'erba in molte zone del parco, ad esempio all'interno dell'area giochi. C'è anche un cartello che invita i passanti a prestare attenzione ai serpenti.

Un tentativo di taroccamento

L'immagine postata dall'assessora capitolina, non risponde quindi alla realtà. "Per non assumersi la responsabilità dello stato pietoso del verde cittadino - prosegue il PD di Roma - l’assessora ha quindi spacciato per attuale una foto d’archivio. Alla faccia dell'onestà! Peccato che ci sia bastata una semplice ricerca per scoprire che la foto scelta dalla Montanari risale a giugno del 2015. Eh già, proprio quando al governo della Città e di tutti i municipi, compreso l’VIII, c’erano il Pd e il centrosinistra. Un tentativo di taroccamento finito davvero male".

Il post della Montanari

L'assessora grillina aveva postato su facebook la notizia di un evento organizzato proprio per manutenere l'area verde. Nello stesso testo aveva chiarito che "il Servizio Giardini si sta occupando dello sfalcio dell'erba e della rimozione dei rami che si trovano a terra". Ma a giudicare dalle foto, il lavoro non è ancora stato portato a termine. Inoltre, spiegava Montanari "è già stata avviata la procedura per riqualificare le due aree giochi di piazza Managanelli, per rimuovere i rifiuti presenti presso il fosso delle rane e per sgomberare gli insediamenti abusivi".