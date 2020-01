Parco delle Tre Fontane: l’area verde è tornata una selva impraticabile

Non migliorano le condizioni del parco delle Tre Fontane. L’area verde, situata tra la Montagnola e via di Grotta Perfetta, è tornata ad essere ai limiti della praticabilità.

IL regno del degrado

“La flora è in stato di evidente abbandono ed anche la pulizia dei viottoli non sembra essere più praticata” avverte Giovanni, un residente. I cestini sono inoltre pieni di rifiuti che, tracimati a terra, vengono dal vento portati in tutta l'area verde. Sotto il cavalcavia che la attraversa, sono inoltre tornati gli insediamenti abusivi. Un fenomeno, quest’ultimo, che è stato ripetutamente segnalato dagli avventori dell’area verde. Ma che ciclicamente torna a presentarsi.

La finta manutenzione

Il parco delle Tre Fontane ha più volte guadagnato l’attenzione dei media. Ed ogni volta per ragioni tutt'altro che encomiabili. Nel 2018 aveva fatto molto discutere una sua foto. L'aveva postato l'assessorato all'Ambiente di Roma Capitale, per rivendicare un intervento manutentivo che invece è stato fortemente contestato. L'immagine con cui era stato annunciato, infatti, mostrava delle famiglie felici che s'intrattenevano in un'area curata. Ma lo scatto risaliva ad alcuni anni prima. La manutenzione effettuata, invece, risultò essere di modesta entità. Al punto che, al suo interno, fu rinvenuto anche un cartello con cui si avvertivano i passanti della presenza di serpenti.

Un triste episodio

Nell'aprile del 2018 invece "il parco delle rane", così chiamato per il gracidare che s' avvertiva quando vi scorreva un fosso, ha conquistato le pagine della cronaca nera. Al suo interno infatti, nascosto da una fitta vegetazione, venne rinvenuto il cadavere carbonizzato d’una donna. Dopo d’allora il parco è nuovamente scivolato nell’oblio. Ed all’ombra dei riflettori, ha continuato a soffrire dei soliti problemi. Il verde non viene curato, gli arredi restano vandalizzati e nel complesso l’area verde rimane in buona parte off limits.