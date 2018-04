Montagnola: al parco del Casale Ceribelli è tornato il decoro

Nella mattina di domenica 22 aprile alcuni residenti del quartiere sono scesi in campo, armati di guanti e rastrelli per restituire il decoro all’area verde del Parco del Casale Ceribelli. Con loro anche Amedeo Ciaccheri, candidato della Sinistra Civica alle primarie di coalizione del Municipio VIII.

"Abbandonare uno spazio verde significa sottrarre un bene comune"

“Lasciare uno spazio verde all'abbandono è sottrarre un bene comune alla città – ha commentato Ciaccheri a margine dell’iniziativa - Nel nostro Municipio Roma VIII sono decine i comitati che si occupano di garantire quello che il Campidoglio non cura più, la manutenzione del verde, la possibilità di vivere i parchi come spazi pubblici”.

L’obiettivo: dimostrare che i volontari recuperano la città pubblica nonostante la burocrazia

L’iniziativa di domenica mattina ha un obiettivo chiaro e preciso come spiegato dal candidato Ciaccheri: “Siamo stati a Montagnola, al Parco del Casale Ceribelli, per recuperare un giardino e dimostrare che nonostante la burocrazia comunale, dove non arrivano i bandi del Comune, un movimento di volontari per i Beni Comuni stanno già recuperando la città pubblica, per tutti e tutte”.