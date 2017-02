Municipio VIII, Pace risponde al suo ex assessore: "Non avevi chiesto la revoca dei dirigenti? Ecco la registrazione"

Nel Municipio VIII prosegue il braccio di ferro tra le diverse fazioni del M5s. Nonostante la decisione di rimuovere gli assessori Sandra Pranzo Giuliani e Rodolfo Tisi, il gruppo non si è ricompattato. Anzi, le divisioni sono divenute ancor più evidenti, come testimonia il botta e risposta che vede contrapporre il presidente Pace con il suo ex assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici.

BOTTA E RISPOSTA - Ancora una volta, si parte dall'intervista che il presidente Pace ha rilasciato l'8 gennaio a Romatoday. Meno di una settimana fa, era stata oggetto di una corposa replica da parte dell'ingegner Tisi. Nella sua lettera l'ex assessore, rispondendo ad alcune dichiarazioni di Pace, aveva sottolineato come risultasse “del tutto falso che il sottoscritto abbia mai chiesto le dimissioni di alcun dirigente, né contestato mai alcun direttore del PAU”. Ebbene “non è affatto vero”, risponde il minisindaco del Municipio VIII Paolo Pace attraverso le pagine. E per dimostrare la sua affermazione, ha fornito a RomaToday la registrazione audio di un incontro. L'appuntamento cui si fa riferimento è l'assemblea svoltasi nella bocciofila di San Paolo il 4 gennaio. Una sorta di spartiacque, con cui si è del tutto palesata la netta divaricazione esistente tra le due anime del gruppo municipale a 5 stelle.

LA NOMINA DI UN GEOLOGO - All'assemblea della bocciofila era risultato particolarmente significativo l'intervento dell'ex assessore all'urbanistica. L'ingegner Tisi, intervenendo sulla questione del presunto interramento del Fosso delle Tre Fontane, aveva provato a dissipare i “sospetti creati sulle anomalie procedurali” che avevano portato alla nomina di un geologo. In merito alla questione, l'ex assessore aveva segnalato un clima da caccia alle streghe, con un netto restringimento del suo raggio d'azione (mi è stato dato ordine di non scrivere agli uffici, di non fare sopralluoghi, di non parlare con i consiglieri).

DUPLICE RIMOZIONE E SOSTITUZIONE - Parallelamente Tisi denuncia “un’azione infamante” rivolta verso la sua persona e verso quella del geologo.Ciò detto l'ingegnere, nell'asseblea della bocciofila, si era dichiarato interessato “a ricucire i rapporti”. Ma “per fare ciò – spiegava in quell'incontro - per quanto mi riguarda, , è necessario alleggerire il Municipio e per questo che è necessario la rimozione e sostituzione degli attuali direttori del municipio e della direzione tecnica, al fine di poter riprendere a dialogare liberamente e civilmente”. La vicenda, com’è noto, ha portato ad una duplice rimozione. Ma a saltare non sono stati i dirigenti indicati dall’ex assessore all’urbanistica ed ai lavori pubblici. Bensì proprio i due membri della giunta che avevano preso parola a quell'incontro pubblico.