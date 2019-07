Orti urbani, il Municipio VIII sposa il progetto europeo Gardeniser pro: il corso è gratuito

Singoli cittadini impegnati negli orti codivisi, operatori socio sanitari che utilizzano la vanga e le sementi come strumenti d'integrazione ed emancipazione, insegnanti interessati a proporre orti didattici. Per tutte queste categorie, ed ovviamente non solo per loro, esiste la possilità di diventare un "Gardeniser".

Una nuova figura professionale

"Si tratta di una crasi tra Garden ed Organiser, ovvero una sorta di facilitatore di progettti che riguardano gli orti urbani condivisi – spiega Luigi di Paola, presidente della commissione Ambiente del Municipio VIII – di fatto il Gardeniser in Europa è una vera e propria figura professionale ed ora si tratta di provare a renderla tale anche in Italia". Per riuscirvi, è possibile partecipare al progetto comunitario denominato Gardeniser Pro. Partecipano 5 paesi che sono coinvolti nell'implementazione di questa innovativa figura. Ed è un corso a numero chiuso, perchè prevede solo 20 partecipanti.

Il progetto Gardeniser Pro

Sono previsti tre moduli e 40 ore di tirocinio da svolgere in uno degli orti urbani di Roma partner del progetto. Servirà a mettere in pratica e verificare "sul campo" alcuni degli aspetti fondamentali affrontati all'interno del corso. C'è poi la possibilità, destinata ad 8 dei 20 partecipanti, di vivere una sorta di scambio colturale, passando una settimana in uno degli altri 4 paesi partner. Infine sempre nell'ambito di questo progetto totalmente gratuito, viene riconosciuta la possibilità di ottenere il Brevetto da Gardeniser. E questo permetterà di comparire nella piattaforma onlinea dedicata a far incontrare i bisogni degli orti urbani con le risorse umane più adeguate.

La vocazione del territorio

Il progetto, già patrocinato dalla Regione Lazio, ha ottenuto anche il supporto del Municipio VIII. Il territorio, negli anni, ha saputo dimostrare una forte propensione verso gli orti urbani. Dopo quelli creati nel parco gestito da Legambiente, ne sono stati creati numerosi altri. C'è ad esempio OrtoLino al Tintoretto, ad esempio, minacciato dalla costruzione d'unstrada che nessun residente vorrebbe. Tra le principali esperienze orticole, va annoverata anche quella delle Tre Fontane. Lì i cittadini, grazie al loro lavoro, hanno recuperato un'area abbandonata, occasionalmente utilizzata come discarica abusiva.

Il patrocinio del Municipio VIII

"E’ noto oramai l’impegno del Municipio Roma VIII a sostegno degli orti urbani - ricordano l'assessore all'Ambiente Michele Centorrino, ed il consigliere Luigi Di Paola - Nell’ultimo anno abbiamo voluto fortemente il processo di riconoscimento del valore sociale e civico di tanti orti urbani nati dalla spontaneità e dall’aggregazione dei cittadini e dal loro impegno per l’ambiente. Per questo non potevamo non cogliere anche l’occasione di supportare il progetto europeo Gardeniser pro, che investe sulle competenze di chi, di fatto, negli orti si occupa delle persone, della coesione sociale e del dialogo con il territorio e le istituzioni, mantenendo gli orti urbani dei posti aperti, fervidi laboratori di innovazione".

Le info sul corso di formazione

Per i due amministratori del Municipio VIII, Gardeniser pro " capitalizza le esperienze più avanzate che abbiamo incontrato in Europa in questi anni e li trasforma in fare quotidiano sul nostro territorio". Il corso si svolge, nel mese di luglio, alla Casa del Giardinaggio, ovvero in via Ardeatina 610, zona Tor Carbone. Parteciparvi significa, al di là del brevetto, acquisire delle competenze che si potrebbero rivelare utili non solo per il territorio municipale, ma anche per il resto della città. Il corso si conclude il 19 luglio.