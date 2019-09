NTT DATA, a Roma una nuova sede: è progettata in maniera sostenibile e flessibile

A Roma, sud, in via Valentino Mazzola, sta per arrivare la nuova sede della NTT DATA Italia. Si tratta di uno degli edifici che la multinazionale giapponese ha deciso di realizzare. Gli altri sono previsti a Milano, Napoli e Cosenza, per un investimento complessivo di 200 milioni di euro.

Nella Capitale, è stato privilegiato un edificio già esistente ed oggi presente nel quartiere L'Annunziatella, nella zona sud della città. Lo stabile sarà completamente ristrutturato e adeguato ai più elevati standard qualitativi.

L'obiettiveo della multinazionale è di migliorare il clima interno e di incrementarea la produttività. I nuovi spazi sono stati infatti progettati secondo gli standard più elevati di sostenibilità, flessibilità e innovazione tecnologica, grazie alla scelta di partner qualificati che si riconoscessero in questa filosofia.

I nuovi locali sono stati così concepiti con l'obiettivo esplicito di valorizzare al massimo la libertà espressiva dei dipendenti attraverso una nuova modalità di lavoro pensata in modo tale da andare oltre alla tradizionale alternanza di open space e uffici individuali. Gli spazi vengono concepiti in modo flessibile, e consentono alle individualità e ai gruppi di trovare la loro configurazione preferita. Gli ambienti di lavoro vengono arricchiti di funzioni speciali: aree ristorazione, informal lunch, area wellness, spazi training e per workshop con i clienti.

“Le persone sono al centro del nostro modo di fare business, rappresentano il nostro più grande valore: per questa ragione – ha commentato Walter Ruffinoni, Amministratore Delegato NTT DATA Italia abbiamo deciso di lanciare un significativo piano di investimenti per trasformare radicalmente il modo di lavorare in NTT DATA, rendendolo sempre più sostenibile” .